افتتاح فعاليات "ملتقى التوظيف والخريجين 2024 الأول بعلوم الأزهر أسيوط

افتتح الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ومعالي اللواء الوزير عصام سعد محافظ أسيوط فعاليات "ملتقى التوظيف والخريجين 2024 " الأول بكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور علاء جاد الكريم عميد كلية العلوم والأستاذ الدكتور أبوبكر عبدالهادي وكيل كلية العلوم والأستاذ جمال جلال نقيب العلميين بأسيوط والأستاذ على سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط والأستاذ إيهاب عبدالحميد رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط والسيد العميد هاني حرفوش قائد منطقة التجنيد بأسيوط والوادي الجديد وعدد من السادة عمداء كليات الفرع وأعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة والطلاب بكلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط.

بدأت فعاليات الملتقى الذى قدمه الدكتور عبدالله عليان المدرس بقسم الحيوان بكلية العلوم، بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم ثم كلمة ترحيب من الأستاذ الدكتور أبوبكر عبدالهادي وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم بكلية العلوم بالسادة الحضور من داخل فرع الجامعة وخارجه، مشيرا إلى أن الملتقى يأتي فى إطار توجهات الدولة المصرية ورؤية جامعة الأزهر فى رفع كفاءة الخريج وصقل مهارات الطلاب من خلال تقديم برامج تدريبية متميزة و توفير فرص عمل للخريجين، وأوضح أن كلية العلوم بجامعة الأزهر تشهد ازدهارا وتقدما ملموسا حيث تضم حاليا ١٥ برنامج وتضم معامل متميزة وحاصلة على شهادة الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، كما تضم نخبة متميزة وقامات علمية ذات كفاءة عالية.

من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور علاء جاد الكريم عميد كلية العلوم أن الملتقى يشارك فيه أكثر من ثلاثين هيئة ومؤسسة ومصنع من قطاع الصعيد ويعد الأكبر على مستوى الصعيد من حيث عدد المشاركين، ويهدف الملتقى إلى تحقيق متطلبات سوق العمل و توفير فرص توظيف و تدريب لطلاب وخريجي كلية العلوم بمختلف تخصصاتهم، حيث يشارك فيه هيئات تمثل قطاع البترول والكهرباء والمياه والأدوية والتحاليل الطبية والمحميات وعلوم البحار وإدارة المشروعات بمحافظة أسيوط وقطاع الأسمدة والطب الشرعي والاستشعار عن بعد، مضيفا أنه تم الاتفاق على توفير ٥٠٠ وظيفة فورية للخريجين و٥٠٠ فرصة تدريب متميزة بمجرد انتهاء فعاليات المؤتمر اليوم، كما تم الاتفاق على توفير عدد من ورش العمل للطلاب والخريجين من عدد من الهيئات والمؤسسات.

وفى الختام ثمن كل توجهات الدولة المصرية وإدارة جامعة الأزهر جامعا وجامعة فى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم.

وفى كلمة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر عبر الهاتف، نقل فضيلته تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر للسادة الحضور، مقدما الشكر للسيد محافظ أسيوط على دعمه الدائم لفرع الجامعة بأسيوط والهيئات المشاركة والقائمين على تنظيم الملتقى، مثمنا تلك الخدمة المجتمعية والتعاون المثمر من أجل مصلحة الجميع، وهو ما يعود بالنفع على مصرنا، داعيا الله عز وجل أن يكلل تلك الجهود الطيبة بالنجاح والتوفيق.

وأعرب العميد هاني حرفوش مدير التجنيد بأسيوط والوادي الحديد عن سعادته بوجوده فى جامعة الأزهر فرع أسيوط، صرح ومنارة الدين والعلم ومشاركته فى تلك الفاعلية، مؤكدا أنه لا قوة بدون إعداد وإخلاص وتحصيل كافة سبل القوة من تدريب وتطوير للمهارات، مصداقا لقوله تعالى " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا يعلمهم إلا الله.."، داعيا الطلاب إلى تحصيل كل ما يسهم فى تحقيق المتطلبات المناسبة لسوق العمل متمنيا التوفيق لجميع المشاركين فى الملتقى.

تفاعل الأزهر جامعا وجامعة مع كل توجهات الدولة المصرية فى دعم المبادرات التى تهتم بتمكين الشباب

وفى كلمته نقل الأستاذ الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر للسادة الحضور، مؤكدا على تفاعل الأزهر جامعا وجامعة مع كل توجهات الدولة المصرية فى دعم المبادرات التى تهتم بتمكين الشباب وإعدادهم خير إعداد لسوق العمل ولعل حاضنة " رواق " بجامعة الأزهر خير دليل على ذلك، مشيرا لأهمية الملتقى لكونه الأول من نوعه بفرع الجامعة للوجه القبلي ولكونه يضم عددا كبيرا من الشركات والهيئات والمؤسسات بقطاع الصعيد، كما يخدم الطلاب والخريجين على السواء من خلال توفير فرص العمل والتدريب الذي يتماشى مع سوق العمل، كما يتيح لطلاب وخريجي الجامعة فرص التواصل مع ممثلي الشركات شخصيًا والتقديم على الوظائف وفرص التدريب المتاحة.

وأشار أن مثل هذه الفعاليات هامة جدا فى الربط المبكر بين الدراسة الجامعية وفرص العمل والتدريب المطلوب، الذي يلبي احتياجات سوق العمل، وهو ما يجعل الخريج والطالب على دراية بسوق العمل الواقعي فى مجال تخصصه، فى ظل التغيرات المتزايدة والتطورات الكبيرة فى سوق العمل، متمنيا للحضور النجاح والتوفيق فى هذا الملتقى وأن يعود بالنفع على الجميع.

وأعرب اللواء الوزير عصام سعد محافظ أسيوط محافظ عن سعادته وجوده فى رحاب جامعة الأزهر تحت القيادة الرشيدة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر و مشاركاته الدائمة فى فاعليات فرع جامعة الأزهر للوجه القبلي، والذي يتطور بشكل كبير فى شتى المجالات، وأكد أن ملتقى التوظيف والخريجين هو أحد أهم الفاعليات التى تخدم توجهات الدولة المصرية فى مواكبة الخريج لسوق العمل، داعيا الخريجين إلى التسلح بكافة المهارات اللغوية والتكنولوجية للحصول على فرص عمل متميزة، والانتماء بصدق وإخلاص لرفعة بلدنا الغالية.

ثم تحدث عدد من ممثلي الهيئات والمؤسسات والمصانع والشركات المختلفة، معربين عن شكرهم وفخرهم بوجودهم بكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط، وأوضحوا بالشرح الوافي أهم الفرص الوظيفية المتاحة والمطلوبة وأهم البرامج التدريبية التي تقدمها تلك الهيئات للطلاب والخريجين، والتى تتماشى مع سوق العمل الحالي، كما حثوا الطلاب على الحرص على التطوير وصقل المهارات بشكل دائم فى ظل التطور الكبير فى مجالات العمل المختلفة وحضور ورش العمل التي تقدمها تلك الهيئات، ودار حوار تفاعلي بين الطلاب وبين ممثلي تلك الهيئات، تم فيه توضيح كافة التساؤلات التى تدور فى أذهان الطلاب، من المهارات المطلوب توافرها وكيفية التقدم للحصول على تلك الوظائف أو الحصول على التدريب اللازم.

وفي الختام تم تقديم الدروع التذكارية للمحافظ وممثلي الهيئات والمؤسسات على مشاركتهم الإيجابية في الملتقى وعدد من الطلاب الأوائل بالكلية.