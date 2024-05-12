الشباب والرياضة بنجع حمادي تنظم رحلة ترفيهية إلى قرية طوبيا

نظمت إدارة الشباب والرياضة بنجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، رحلة ترفيهية إلى قرية طوبيا والمدرجة بخطة النشاط الاجتماعي للرحلات بمشاركة أعضاء الطلائع المتميزين بمركز شباب الرحمانية قبلى.

حيث استهدف المشروع الفئة العمرية تحت سن 18 سنة من طلائع المركز، وذلك للتعرف على معالم واماكن ترفيهية وسياحية للبلدة داخل المحافظة ومن اهداف المشروع أيضا إكساب الطلائع صداقات وخبرات متبادلة ودمج افكار لتوسيع دائرة المعارف.

وتحدث محمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، عن دور مراكز الشباب وأهميتها في تفعيل منظومة العمل الشبابي واستقبال الاعضاء وتحفيزهم للمشاركة الفعالة والجادة في جميع المجالات المختلفة حتى يصبح جيل واع ومثقف ليحقق الاهداف المرجوة نحو التقدم والتنمية والإصلاح ليتماشى فكريا مع المجتمع المعاصر .

وذكرت عايدة محمد مدير إدارة شباب نجع حمادي، ان المشاريع الشبابية والقومية المنفذة على أرض الواقع والموثقة فإنها تخدم كل الفئات العمرية ليرتقي وينهض بها المجتمع فكريا وثقافياً وخدميا واعربت عن مدى سعادتها فى تنشيط الحركة الشبابية فى جميع الهيئات بتنفيذ كافة المجالات والأنشطة المختلفة، وهذا ما ترتضيه الدولة وتحققه من إنجازات نحو التقدم والرقي والازدهار .

يأتي ذلك تحت رعاية وقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء أشرف غريب الداودى محافظ قنا، و محمد عبد الرحيم عرفه وكيل الوزارة وتحت إشراف وتنفيذ، وعايده محمد مدير إدارة شباب نجع حمادي.

كما نظمت إدارة شباب نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم الأحد مشروع ندوة ثقافية عن مكافحة الإرهاب والتطرف والمدرجة بخطة النشاط الثقافي، جرى عقدها بمركز شباب نجع حمادي .

حيث استهدف المشروع بمشاركة أعضاء المركز، وذلك لمناقشة قضايا هامة تخص الأمن القومي والأمن والأمان والحماية الوطنية ودور الدولة الفعال في الاستقرار الأمنى للبلاد .

وتحدث محمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، عن دور مراكز الشباب وأهميتها في تفعيل منظومة العمل الشبابي واستقبال الاعضاء وتحفيزهم للمشاركة الفعالة والجادة في جميع المجالات المختلفة، حتى يصبح جيل واع ومثقف ليحقق الاهداف المرجوة نحو التقدم والتنمية والإصلاح ليتماشى فكريا مع المجتمع المعاصر .