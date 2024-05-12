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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

وكيل صحة الشيوخ لوزير الشباب: تبرعت بأرض لصالح الوزارة لكن لم أجد استجابه

النائب الدكتور حسين
النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

قال النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن وزارة الشباب متمثلة في الوزير الدكتور أشرف صبحي، قامت بمجهود كبير الفترة الماضية، إلا إنه منذ 10 سنوات قد تبرعت بأرض لصالح وزارة الشباب لكن لم اجد استجابه، والتقيت الوزير في مكتبه منذ عام حول هذه القضية وقابلني بشكل جيد.

وقال رئيس المجلس أضم صوتي للنائب، مطالبا بأن يكون هناك لقاء مجدد مع الوزير لمناقشة هذا الأمر لاسيما أنه يتعلق بمشكلة خاصة حتي لا يضيع وقت الجلسة المخصصة لمناقشة قضية محددة.

وطالب د. خضير  خلال الجلسة العامة للشيوخ المنعقدة اليوم لمناقشة خطط الحكومة للتوسع فى المراكز الشبابية وتكاملها مع المراكز الأخري ، أن يتم انشاء مركز للتنمية الشبابية بكل المحافظات  قائلا ياريت يا معالي الوزير تتدخل بصفة شخصية من اجل العمل علي انشاء مراكز للتنمية الشبابية بكل أندية مصر.

وقال وزير الشباب أعتذر للدكتور خضير جدا ونشكره جدا علي التبرع وإن شاء الله هازور الأحمدية بشربين بالدقهلية مع لنائب  ونقوم بعمل اللازم.

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