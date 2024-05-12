تشافي يعلق على موسم برشلونة الصفري

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على عدم تتويج الفريق بأي بطولات خلال الموسم الحالي 2023/2024.

وكان برشلونة قد خرج من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان من الدور ربع النهائي، بينما لم ينجح في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، بعدما توج به ريال مدريد.

تصريحات تشافي

علق تشافي على خروج برشلونة خالي الوفاض خلال الموسم الحالي، حيث قال: "الجهاز الفني اجتمع خلال الفترة الأخيرة، وقمنا بتحليل المباريات التي خضناها، حيث كانت تحتاج إلى تغيير الأسلوب وهناك حاجة ضرورية لإحداث تغيير في خط الوسط".

وعن مشاركة بيدري في أمم أوروبا 2024، قال: "الأمر لا يعتمد علي، الأمر واضح للغاية، هناك مدرب في المنتخب هو الذي يقرر، أراه بحالة جيدة، وهو جاهز بنسبة 100%".

بينما تحدث عن استقبال برشلونة العديد من الأهداف، قال: "لم نجيد اللعب دفاعيًا، حيث كنا نلعب في الكثير من المباريات بلاعب وسط دفاعي".

وتابع: "عندما اعتمدنا على أوريول روميو وأندرياس كريستنين كنا أفضل، لكننا كجهاز فني مخطئين في هذا الأمر".