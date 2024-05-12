وفد اقتصادي مصري يتوجه إلى ليبيا لدعم العلاقات بين البلدين

يبدأ المهندس "أسامة الشاهد" رئيس الغرفة التجارية للجيزة اليوم الأحد، زيارة إلى ليبيا على رأس وفد من رجال الأعمال المصريين يضم عددًا من أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لبحث فرص التعاون التجاري بين البلدين والترويج للاستثمار بالسوق المصري خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها الحكومة المصرية.

من المقرر أن يتم مناقشة الفرص التصديرية المصرية فى السوق الليبية خاصة مدن طرابلس ومصراته وبنى غازى، التي تحظى بفرص نمو قوية، كما سيتم بحث آليات تعزيز تواجد المنتجات المصرية في ليبيا.

أوضح الشاهد أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون الاستثماري المشترك مع ليبيا وكذا الاستفادة من مميزات القرب الجغرافى والعلاقات الوطيدة بين رجال الاعمال فى البلدين ، مشيراً إلى أن القطاع الخاص المصري بدأ بالفعل في الاستثمار في السوق الليبي في العديد من المجالات، لاسيما مجال البنية الأساسية.



ولفت الشاهد إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط البلدين ومنها اتفاقية التجارة المشتركة، واتفاقية الكوميسا بالاضافة الى النظام الشامل للأفضليات التجارية (G.S.T.P)، والنظام المعمم للمزايا (G.S.P) واللجنة العليا المصرية ـ الليبية المشتركة المعنية بتيسير التعاون الاقتصادي والتجارة وتدفق الاستثمارات بين البلدين.

أشار رئيس تجارية الجيزة إلى أن السوق الليبى يعد أحد أهم وأكبر الأسواق الواعدة والمستقبلة للصادرات المصرية، التى تتضمن الخضراوات والفواكه وصناعات الخزف والأحجار والحديد والأسمنت والوقود والزيوت.

أضاف الشاهد أن الصادرات المصرية إلى ليبيا حققت قفزة كبيرة بنهاية العام الماضي 2023، حيث سجلت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 1.6 مليار دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023، بينما كانت نحو 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 48% وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتى أوضحت ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وليبيا لتصل إلى 1.7 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي، مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 42%.





