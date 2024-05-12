بعد إصلاح الهبوط الأرضي.. إعادة رصف حي المصالح بمدينة قنا

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأحد، أعمال رصف شارع حى المصالح أمام مستشفى الهلال بوسط مدينة قنا، وإصلاح الهبوط الأرضي بالشارع.

أكد محافظ قنا، أن المنطقة تعرضت لهبوط ارضي في فبراير الماضى حيث اتخذت الأجهزة التنفيذية المعنية إجراءاتها لإصلاح الهبوط، و غلق اتجاه الطريق، ووضع الحلول الجذرية للمشكلة لعدم تكرارها مره أخرى، حتي بدات في اعمال الرصف للشارع.

وأورد أن، المحافظة حريصة علي توفير افضل الخدمات للمواطنين وشدد المحافظ على ضرورة رفع مطابق المياه والصرف الصحى والغاز والتليفونات قبل الانتهاء من اعمال الرصف؛ لتكون في نفس مستوى الأسفلت موجها بضرورة مراعاة مقاييس الجودة وتكثيف العمل لضمان الانتهاء من اعمال الرصف طبقا للبرنامج الزمنى المحدد لفتح الطريق امام حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

مراجعة أعمال الرصف

وفي سياق ذي صلة، وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، بضرورة مراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف بالمحافظة واستخدام مواد عالية الجودة.

وأوصي بضرورة التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والوقوف على أي ملاحظات قد تطرأ أثناء تلك الأعمال ومراجعتها فورًا مع المختصين.

وعقد المحافظ، اليوم، إجتماعًا مع أعضاء اللجنة المختصة باستلام الطرق الإقليمية بنطاق المحافظة ، لمراجعة أعمال رصف طريق المستشفي العام بمدخل مدينة أبوتشت.

وتابع المحافظ، فى وقت سابق، فى جولة ميدانية، أعمال إعادة رصف الطرق بشارع بورسعيد بمدخل مدينة أبوتشت وطريق الرزقة، بشمال قنا، للتأكد من مطابقة الطرق للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف التي وضعتها الدولة.

وأصدر المحافظ، تكليفات بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات «الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحى _ الغاز _ الاتصالات »، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحًا بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال، لافتًا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وإتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.