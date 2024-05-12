بني سويف تتفق مع أصحاب المطاعم للمشاركة في مبادرةتخفيض أسعار السلع الأساسية

واصلت محافظة بني سويف، جهودها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في تنفيذ مبادرات تخفيض أسعار السلع الأساسية والمأكولات الشعبية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطينن في مختلف النواحي المعيشية، لاسيما فيما يتعلق بتلبية احتياجات المواطنين الأساسية ورفع العبء عن كاهلهم، وذلك بالتوازي مع الجهود التنموية التي تنفيذها الدولة المصرية في كافة القطاعات.

وقام اليوم السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بعقد اجتماعًا بعدد من أصحاب سلاسل المطاعم بمدينة بني سويف، وذلك استكمالا للجهود المنفذة في مجال تخفيض الأسعار، والتوسع في المبادرات التي تستهدف ذلك لتشمل كافة المأكولات والسلع التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وأساسي.

وتم الاتفاق على البدء في تخفيض أسعار المأكولات الجاهزة في المطاعم، على غرار ما تم في انخفاض أسعار مأكولات الفول والفلافل لتشمل أنواعا أخرى من المأكولات الشعبية، والذي يأتي كنتيجة منطقية للانخفاض التي شهدتها بعض أسعار السلع الاستراتيجية مثل الفول، العدس، المكرونة، الأرز، الزيت، والسكر، بالإضافة إلى المواد الخام اللازمة لتحضير الأطعمة.

وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة العمل المصغرة التي قام بتشكيلها المحافظ تنفيذ لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء لتختص بمواصلة الجهود الميدانية والتنسيقية في مجال توفير والسلع بأسعار مناسبة وتفعيل دور الرقابة التموينية في هذا الشأن، وذلك بجانب حضور: المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين و أحمد دهشان مدير فرع حماية المستهلك، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة وبعض أصحاب سلاسل المطاعم بمدينة بني سويف.

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