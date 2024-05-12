محافظ الدقهلية يكرم العاملين بمنظومة استرداد أراضي أملاك الدولة

كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندسة لطيفه محمود مدير منظومة استرداد اراضي املاك الدولة وعدد 9 من العاملين معها بالادارة وذلك لحصول محافظة الدقهلية علي المركز الاول بين المحافظات بمنظومة التقنين لواضعي اليد علي اراضي املاك الدولة بنطاق المحافظة.

ومنح محافظ الدقهلية، شهادات الشكر والتقدير للمكرمين علي جهودهم المخلصة والعطاء المتميز الذي كان له الأثر الطيب في رفعة شأن محافظة الدقهلية بين المحافظات ووجه "مختار" لجميع العاملين الشكر والتقدير والعرفان واكد علي اهمية بذل المزيد من الجهد حتي يستمر تواجد محافظة الدقهلية في المقدمة دائما بين المحافظات بهذه المنظومة.

يأتى ذلك تنفيذًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن استرداد حقوق الدولة من خلال منظومة التقنين لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة وفقا للقانون وضرورة التحفيز المستمر للعاملين بهذه المنظومة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.