ليفربول يقدم عرضا خرافيا لضم نجم نيوكاسل الشاب

اكدت صحيفة الديلي ستار الانجليزية ان نادي ليفربول الانجليزي ينوى التقدم بعرض قياسي لضم أنتوني جوردون جناح نيوكاسل يونايتد في واحدة من اهم الصفقات التي ستدور حولها الكثير من الشائعات خلال الايام القليلة القادمة.

وكان انتوني جوردون قد لفت الانظار اليه بشدة هذا الموسم بعد التألق مع نيوكاسل وحصل بالفعل على جائزة افضل لاعب في نيوكاسل في الموسم الحالي ليجد انظار نادي ليفربول تتجه اليه في اطار سعى ادارة ليفربول لدعم الفريق الاحمر في حقبة ما بعد يورجن كلوب وقدوم المدير الفني الجديد الهولندي أرني سلوت .

واشارت صحيفة الديلي ستار ان ليفربول يقدم عرضا في حدود 100 مليون جنية استرليني لضم أنتوني جوردون وهو العرض الذي يتناسب مع القيمة التي حددها نيوكاسل لبيع الاعب حيث ترغب ادارة نيوكاسل في الحصول على مقابل مادي كبير لانعاش خزينة النادي الذي سيكون عليه الحصول على اموال جيدة خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى يتمكن من الوفاء بمتطلبات قوانين اللعب النظيف في الدوري الانجليزي ويتجنب اي عقوبات ربما توقع عليه خلال الموسم الجديد .

وكشفت الديلي ستار ان عرض ليفربول لضم انتوني جوردون ربما يقطع الطريق على امال ارسنال في ضم زميله المهاجم السكندر ايزاك وهو المهاجم الذي يتمنى الاسباني مايكل ارتيتا المدير الفني للارسنال ضمه لدعم هجوم الارسنال في الموسم القادم الا ان حصول نيوكاسل على اموال صفقة انتوني جوردون ربما يجعلهم يرفضوا عرض الارسنال لضم اليكسندر ايزاك الذي تكبد نيوكاسل مقابلا قياسيا في تاريخه لضمه الموسم الماضي من ريال سويداد الاسباني وبالتالي لن يفرط فيه بأقل من 100 مليون جنية استرليني هو الاخر .

يذكر ان انتوني جوردون انتقل الى نيوكاسل في يناير 2022 من ايفرتون مقابل 43 مليون جنية استرليني .