الكنائس فى أسبوع

«طقوس وصلوات» الأقباط في عيد القيامة

شهدت الكنائس القبطية فى مختلف الإيبارشيات بمحافظات مصر، احتفالية عيد القيامة المجيد، وأقامت الطقوس والصلوات وسط أجواء من البهجة والفرحة بإحياء ذكرى قيامة السيد المسيح من بين الأموات.

ورصدت عدسات «الوفد» صلوات العيد مساء السبت الماضى، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، بالكاتدرائية المرقسية فى العباسية، بعد ساعات من طقوس الجمعة العظيمة وخميس العهد الذى شهد تطبيق الكثير من الطقوس الروحية.

القس جرجس بشرى يترأس «خميس العهد» بكاتدرائية أول الشهداء اسطفانوس بقوص

المرقسية فى العباسية تشهد الاجتماع الـ14 لبطاركة الأرثوذكس بالشرق

شهدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الجمعة الماضى، فعاليات الاجتماع الـ14 لبطاركة الكنائس الأرثوذكسية فى الشرق الأوسط.

ترأس الفعاليات البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، كما حضر كل من مار اغناطيوس أفرام الثانى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية، وقداسة الكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس بيت كيليكيا الكبير للأرمن الإرثوذكس فى انطلياس لبنان، وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية للاجتماع.

كما شارك فى الحضور نيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير، عضو اللجنة التنفيذية بمجلس الكنائس العالمى، نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف عام كنائس شبرا الشمالية، الدكتور جرجس صالح الأمين الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط، سكرتير اللجنة الدائمة، ومار إقليمس دانيال كورية متروبوليت بيروت للسريان الأرثوذكس والمطران مار تيموثاوس متى الخورى، مطران حمص حماه وطرطوس وتوابعها للسريان الأرثوذكس، والنائب البطريركى بالوكالة.

تخلل اللقاء إقامة صلاة جماعية من أجل السلام فى العالم ومنطقة الشرق الأوسط بثلاث لغات «القبطية، السريانية، الأرمنية»، عقبها عرض ما تمت دراسته من قبل اللجنة التنفيذية على مدار الأيام الماضية.

تعتبر هذه اللقاءات واحدة من أبرز الفعاليات المشتركة بين الكنائس التى تحمل العقيدة «الأرثوذكسية» بدأت عام 1998 م فى عهد مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث ومثلث الرحمات مار اغناطيوس زكا الأول عيواص والكاثوليكوس آرام الأول، وتم أول لقاء انعقد فى 10 مارس من عام 1998 بدير القديس الأنبا بيشوى وادى النطرون، ومنذ هذا التاريخ يتم الانعقاد بشكل سنوى.

احتفالات الكاثوليك بعيد الفصح

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، السبت الماضى، بعيد الفصح المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر، بمدينة نصر، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للكاثوليك ونيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية، والقمص فرنسيس مراد، والأب عمانوئيل صبحى، راعيا الكاتدرائية، وحضور شعبى كبير.

واستقبل بطريرك الأقباط الكاثوليك صباح يوم الأحد, الأنبا يوسف العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك وذلك بالمقر البطريركى فى منطقة كوبرى القبة، لتقديم التهنئة بعيد الفصح المجيد.