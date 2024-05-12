المشدد 10 سنوات للمتهمين باستعراض القوة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 10 متهمين بتهمة استعراض القوة وإحداث عاهة مستديمة لشخص في منطقة المعصرة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة استعراض القوة وإحداث عاهة مستديمة لشخص في المعصرة، حيث قام المتهمون بالتعدي بالضرب على 3 أشخاص بسبب خلافات جيرة بينهم، ما تسبب في إصابة المجني عليهم بكسور وجروح في الجسد.

وفي واقعة أخرى، أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بالإعدام شنقًا بحق المتهم "محمود. م" ، بناءً على اتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات عائلية، وذلك أمام طفلتهما في منطقة الطالبية، واستند الحكم إلى الرأي الشرعي الصادر عن المفتي بإعدام المتهم.

وكان قد أُسند للمتهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في القضية رقم 20877 لسنة 2023 جنايات الطالبية، حيث قام بـ قتل زوجته طعنًا بالسكين داخل منزل والدها بسبب خلافات مادية بينهما “ فلوس جمعية”.

بعد تلقي بلاغ من أحد الأهالي يفيد قتل سيدة داخل أحد المنازل بمنطقة الطالبية، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وأكدت الواقعة، حيث كشفت التحقيقات أن الزوجة كانت تعيش مع أهلها بعد الانفصال عن زوجها بسبب الخلافات بينهما، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة القضية إلى المحكمة، التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا للمتهم محمود. م.