السيسي يتابع تطورات الأوضاع في غزة ويوجه بتكثيف الإجراءات لمنع التصعيد

أكد مصدر رفيع المستوى لقناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بغزة.

وأضاف أن الرئيس السيسي، يتابع مع خلية الأزمة المعنية الموقف لحظة بلحظة ويوجه بتكثيف الإجراءات اللازمة لمنع مزيد من التصعيد.

مصر تحذر إسرائيل من التصعيد في غزة

جدد مصدر رفيع المستوى، التأكيد على تحذير مصر لإسرائيل من خطورة التصعيد وتداعياته على الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، موضحًا أنه لا صحة لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن التنسيق مع مصر في معبر رفح.

وأوضح إن مصر أبلغت كافة الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.