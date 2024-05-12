آثار المنيا تستقبل 3 وفود أجنبية

استمر توافد الوفود السياحية الأجنبية الأوروبية، لزيارة المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، خاصة بعد الاكتشافات الأثرية الكبيرة مؤخرًا، وشملت الزيارة، منطقة البهنسا ببني مزار شمال المنيا، وآثار منطقة جبل الطير بسمالوط لزيارة مغارة السيد المسيح، والسيدة العذراء، خلال رحلة العائلة المقدسة لمصر، وكذلك زيارة المتحف الآتوني بمركز المنيا، ومنطقة آثار تل العمارنة بديرمواس، وتونا الجبل، حيث تأتي المنيا في المرتبة الثالثة من حيث الكنوز الأثرية والسياحية بعد محافظتي الجيزة، والأقصر.

واستقبلت المناطق الأثرية بالمنيا ثلاثة وفود سياحية شملت دول، المانيا، فرنسا، أسبانيا، وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن القطاع السياحي يعد قاطرة بناء الاقتصاد المصري، وانتعاشه بصفة عامة، فهو من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا مهمًا، في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل.

ولفت إلى أن القيادة السياسية، اتخذت العديد من الخطوات لتنمية السياحة، من خلال تنفيذ وتطوير العديد من المشروعات القومية الكبرى، لاستعادة مكانة مصر السياحية، واجتذاب أكبر قدر من السائحين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

وأضاف المحافظ، أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا، تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم، حيث استقبلت المناطق الأثرية وفودًا سياحية أوروبية، من دول، (ألمانيا ـ فرنسا - أسبانيا)، وضم برنامج زيارة الوفد مناطق آثار بنى حسن، وتونا الجبل، وتل العمارنة، موجهًا المحافظ، الجهات المعنية، بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

ومن الجدير بالذكر، أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلومتر شمال شرق مدينة ديرمواس جنوب المحافظة ، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلومتر جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير شرق النيل بمركز سمالوط شمال المنيا، والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كيلو متر من مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا، وتضم آثارًا فرعونية، وقبطية، وإسلامية.