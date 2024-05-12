وكيل تعليم الغربية يتابع سير الامتحانات ببسيون وقطور

تابع المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأحد، سير امتحانات النقل لنهاية الفصل الدراسي الثاني بإدارتي بسيون وقطور، حيث تفقد مدارس فريدة هانم السيسي للتعليم الأساسي، الشهيد محمود رجب السيد فتاح الابتدائية بشفا، كتامة الإعدادية للبنات، الشهيد عبد المنعم رياض الإعدادية بنين بكتامة، التابعة لإدارة بسيون، والفنان محمد فوزي بكفر أبو جندي للتعليم الأساسي، الحاج عبد العزيز محمد الحو الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة قطور التعليمية.



وشهد وكيل الوزارة، محضر فتح المظاريف بمدرسة فريدة هانم السيسي للتعليم الأساسي، ثم قام بتفقد اللجان، وتم التأكد من مواصفات الورقة الامتحانية، كما تأكد أنها مطابقة لتعليمات الوزارة، وتم الاطمئنان إلى سير العملية الامتحانية بشكل جيد، وتم التأكد من عدم وجود أي شكاوى أو معوقات لسير الامتحان، وانتظمت العملية الامتحانية داخل جميع اللجان.



ووجه وكيل الوزارة، بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وبدون أي مشكلات، مع تحقيق الانضباط والحزم والنظام، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتوفير الإضاءة الجيدة والتهوية اللازمة، والمحافظة على التباعد بين الطلاب داخل كل اللجان، مؤكداً على الالتزام بالضوابط الامتحانية المنظمة لسير الامتحان، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل جميع المدارس، متمنياً لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.



وشدد وكيل الوزارة، على حظر دخول الهواتف المحمولة حتى ولو مغلقة، والتأكد من عدم وجود أي وسائل تساعد على الغش، تحقيقا للانضباط والمساواة بين جميع الطلاب، مشيراً إلى ضرورة الانتهاء من عمليات التقدير بصفة يومية عقب انتهاء الامتحان من كل مادة، واستمرار عمليات الرصد الورقي والالكتروني أولا بأول، وعدم استخدام أقلام الرصاص في الرصد، أو استخدام المزيل، وتأمين لجان النظام والمراقبة بالمدارس، وعدم السماح بدخول أي شخص بخلاف الأعضاء، والالتزام بضوابط الامتحانات، والأمن والسلامة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن 2705 مدرسة تستقبل 981902 طالب وطالبة لأداء امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني، حيث تنهي المرحلة الابتدائية امتحاناتها اليوم، وتستمر امتحانات المرحلة الإعدادية حتى غداً الإثنين الثالث عشر من مايو، وتستمر امتحانات النقل للمدارس القنية حتى الخميس الموافق السادس عشر من مايو، وتبدأ صفوف النقل للمرحلة الثانوية العامة امتحاناتها من يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من مايو، وتستمر حتى الخميس الثالث والعشرين من نفس الشهر، مؤكداً على كافة الضوابط الامتحانية داخل اللجان، والتشديد على منع دخول الهاتف المحمول، والسماعات الالكترونية، وأي وسائل تساعد على الغش، وتحقيق التباعد بين الطلاب داخل كل لجنة، بحيث لا يتجاوز العدد بكل لجنة عن 22 طالب.

الجدير بالذكر أن الصفوف الرابع والخامس والسادس بالمرحلة الابتدائية تؤدي اليوم امتحانات مادتي الرياضيات وICT، أما الصف الأول والثاني الإعدادي، فيؤديان اليوم مادتي اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء، فيما يؤدي الصف الأول والثاني الإعدادي المهني، الامتحان في مادتي العلوم، والمجال الصناعي ومجال الاقتصاد والمجال الزراعي، ويؤدي الصف الأول والثاني والثالث والرابع التجاري والفندقي، والصناعي، والصفين الأول والثاني الزراعي، اليوم الامتحان في مواد مختلفة تبعاً لتخصصاتهم، ووفقا للجدول المعلن.