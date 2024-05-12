الدقهلية تناقش خطة تستهدف الإرتقاء بإستاد المنصورة

التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالدكتور حاتم الجندي رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية "استاد المنصورة" الجديد، وأعضاء مجلس الادارة، والذي يضم كلا من الدكتورة نهي فهمي مدير العلاقات العامه بمحافظة الدقهلية نائب رئيس مجلس الإدارة ،والدكتور محمد العربي مدير عام مستشفي نبروه المركزي، والدكتور كريم ابو سمره رئيس اللجنة العامة لنقابة الاسنان، والمهندس محمد خورشد ببنك البركة.

واستعرض تناول اللقاء عددًا من المقترحات والرؤي والافكار التي تستهدف الارتقاء بمركز التنمية الشبابية "استاد المنصورة" والخطة المستقبلية لانشطة واعمال المركز في كافة المجالات الرياضية الاجتماعية والثقافية.

وأكد تقديم كافة اوجه الدعم اللوجيستي للمركز ليعود الي سابق عهده بإعتباره الاستاد الاول بمحافظة الدقهلية، مشددًا على ضرورة اعداد خطه تستهدف الارتقاء بالمركز في جميع المجالات من خلال مجلس الادارة الجديد وكذا اعداد دراسة جدوي بأية مشروعات جديدة يتطلب تنفيذها.

وأشار إلى اهمية بذل المزيد من الجهد لتتميز كافة الخدمات المقدمة من خلال الاستاد وقد وجه "مختار" اعضاء المجلس للعمل علي تحقيق التقدم والرقي والازدهار لمركز التنمية الشبابية "استاد المنصورة" وذلك طبقا للإمكانيات المتاحة.