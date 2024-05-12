وزارة العمل تكرم عمال "نهضة مصر".. وندوة للتوعية حول الحقوق والواجبات بالإسكندرية

تزامنا مع احتفالات عيد العمال..

احتفلت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية بعيد العمال بشركة نهضة مصر، وتكريم العمال بالشركة التي جرى ترشيحهم من قبل الشركة لما بذلوه من جهد وعطاء وإتقان وإخلاص في العمل، وتأدية عملهم على أكمل وجه غير مقصرين فيه، تقديرًا وعرفانًا من المديرية بأهمية رفع الروح المعنوية لجميع العاملين بالشركة، بحضور قيادات والعاملين بالشركة، وأيضًا تنظيم ندوة توعوية للعاملين المشاركين حول الحقوق والواجبات فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وذلك فى إطار اهتمام المديرية وأجهزتها التابعة بأهمية عمليات التوعية فى تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، من العمال وأصحاب الأعمال بما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومى بالتنسيق والتعاون مع شركات القطاع الخاص والجهات التنفيذية بالمحافظة.

وقال المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، إن تلك الجهود تاتى فى إطار احتفال الدولة المصرية بعيد العمال، وكذلك توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بضرورة تكثيف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى كفلها القانون لحماية العمال وأصحاب الأعمال وتعزيز علاقات العمل المتوازنة بين الطرفين، بما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار.

وأضاف وكيل المديرية، أن الفعاليات تضمنت تكريم العامل عاشور عيد رزق كمثال للأخلاق والأمانة يحتذي به، وذلك لعثوره علي مبلغ مالي كبير (6000 دولار ) وتسليمه واعادته لصاحبه، بحضور اللواء أحمد شريف رئيس مجلس الإدارة للشركة، وفتحي عبد اللطيف نقيب عمال الإسكندرية.

وألقى وكيل المديرية كلمة أكد خلالها دور العمال المهم في تنمية المجتمعات والتي تعتمد على الأيدي العاملة فهم أساس بناء وتعمير المجتمع، وبناة وطن مزدهر ورسم مستقبل مشرق، كما اكد على دور مديرية العمل لرعاية وحماية القوى العاملة ، والقي الندوة فائزة محمود مدير منطقة عمل غرب، وسامح ملاك مدير مجمع تفتيش غرب.