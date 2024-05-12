تعرف على فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توفير 1269 فرصة عمل، داخل 17شركة بالقطاع الخاص، مؤكداً أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات، بشركات ومصانع القطاع الخاص، للقضاء على شبح البطالة، وتوفير دخل ثابت يدر عليهم دخلاً ثابتاً ليحيوا حياه كريمة.

أشاد المحافظ بمجهودات مديرية العمل في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع، لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل، لتحسين مستوى معيشته، بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم، تتناسب مع حالتهم الصحية، باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

وأشار أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل، إلى قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية، بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص، لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاته وقدراته وامكانياته، لافتاً إلى أنه تم توفير 1269 فرصة عمل بشركات « الأمن والحراسة، والخدمات المالية»، و«تصنيع الاخشاب، والمواد الغذائية، والبلاستيك، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، والمسابك، ووسائل النقل، والدهانات».

أوضح وكيل وزارة العمل إنه للتعرف على الوظائف الشاغرة والبالغ عددها 1269وظيفة بالقطاع الخاص يمكن الاطلاع على الملف المرفق بالخبر.

الوظائف المتاحة

وفي سياق متصل، قال محافظ الشرقية إن المنطقة الصناعية بالزوامل شهدت إهتماماً بالغاً برفع كفاءة البنية التحتية، من حيث رفع كفاءة مرفق المياه بتشغيل 5 آبار مياه لتغطية احتياجات المنطقة، والإنتهاء من إعداد المقايسات اللازمة لدعم منظومة الصرف الصحي، بخلاف رفع كفاءة منظومة الكهرباء، حيث تم تركيب 70 محول كهرباء لزيادة القدرة الفعلية، واستبدال خطوط الكهرباء الهوائية بخطوط أرضية، وكذلك رصف ورفع كفاءة المدخل الرئيسي المؤدي للمنطقة بطول 300 م ومتوسط عرض 15 متر، بجانب إنشاء وحدة إطفاء على مساحة 700 متر.

ونوه إلى إنه جارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة نقطة شرطة للمنطقة، وموقف عمومي للسيارات، ومعرض ربع سنوي لعرض منتجات الشركات وطرحها أمام المواطنين.

يشار إلى أن المنطقة الصناعية بالزوامل «بساتين الإسماعيلية» بمركز بلبيس، والمُقامة على مساحة 1484 فدان، تضم 1350 منشأة صناعية تعمل في مجالات صناعة المواد الغذائية، والورقية، والمعدنية، والكهربية، ومواد البناء، بقوة 70 ألف عامل.