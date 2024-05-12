تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع المتفرعة من شارع المعهد الديني بالزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، بدء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية والمتفرعة من شارع المعهد الديني بمدينة الزقازيق والتي تأتي ضمن خطة رصف ورفع كفاءة الشارع بطول 4 كم ، وكذلك تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع المتفرعة من شارع فاروق بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المنطقة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لها، وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

وفي إطار متابعته المستمرة لأعمال التطوير والتجميل الجارية بشوارع مدينة الزقازيق وجه المحافظ؛ رئيس حي أول بإزالة كافة المعوقات وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال، لسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف، طبقاً للجدول الزمني المحدد، مع مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي، والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، للوصول إلى بنية تحتية سليمة بقطاع والطرق والكباري، لافتاً إلى أن المحافظة تشهد طفرة حقيقية في قطاع الرصف، تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وذكر يسري راشد، رئيس حي أول، أنه تم البدء في تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية والضيقة المتفرعة من شارع المعهد الديني كمرحلة أولى، يعقبها تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة والجانبية المتفرعة من شارع فاروق، وذلك بإجمالي مساحة مسطحة 4 الاف متر وبتكلفة 4 مليون جنيه، مشيراً الى أنه جاري مضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد.

رافق المحافظ في الجولة شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ويسري راشد رئيس حي أول.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رئيس حي ثان بالبدء فوراً في أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع الجانبية والضيقة المتفرعة من شارع فاروق ببلاط الإنترلوك بدءاً من نفق عرابي من الإتجاهين ، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق