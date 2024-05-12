تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك بالفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بمركز أبشواى لجلسة الاول من يونيو المقبل, وذلك لعدم حضور الشهود وعدم وصول تقرير الطب الشرعي.

صدر القرار برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير، ومحمد العناني، وعمر سالم، وكيل نيابة هشام سمير وأمانة سر محمود ربيع وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز أبشواى بورود إشارة من مستشفي الفيوم العام بوصول شخص في حالة حرجة وبه عدة طعنات نافذة في الصدر ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى المستشفى.

وتبين من التحريات أن المجنى عليه عادل إمام 32 سنة سائق توك توك وأثناء عمله طلب منه بعض الشباب توصيلهم إلى إحدى القرى بالتوك توك الخاص به وفي الطريق، وبالقرب من الزراعات اعتدوا عليه بالضرب، وحاولوا سرقته بالقوة الجبرية وتحت تهديد السلاح لكنه تصدى لهم قاومهم، وانهالوا عليه طعنا بالمطاوى وتمكنوا من سرقة التوك توك الخاص به وفروا هاربين، بعد أن تركوه غارقا فى دمائه على جانبي الطريق العام ،تم ضبط الجناة وإحالتهم إلى النيابة العامة والتى قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت قرارها السابق .