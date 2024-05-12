إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بين سيارتين بالشرقية

أصيب 11 شخصا بإصابات متفرقة بالجسم، تنوعت ما بين الكدمات والسحجات والجروح، جراء وقوع حادث تصادم اليوم بين سيارتين ربع نقل، بطريق ديرب نجم أمام قرية الهوابر بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي لتلقي الإسعافات الأولية.

البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي، يفيد وصول 11 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 16: 60 سنة، جميعهم مقيمون بمركز ديرب نجم، وبهم إصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السجات والكدمات والجروح، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل، يستقلاها عمال يومية، بطريق ديرب نجم أمام قرية الهوابر بمركز ديرب نجم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.

وفي سياق متصل، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سعيد عابدين، وعضوية المستشار محمود منصور، وأيمن حمدان، ومصطفى عشيش، وسكرتارية تامر عبد العظيم، 5 أشخاص بإعدامهم شنقاً، لاتهامهم في القضية رقم 16888 لسنة 2023 جنح مركز أبوحماد والمقيدة برقم 3554 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، بإنهاء حياة نجار مسلح بسبب خلاف قائم بينهم بإحدى قرى مركز أبو حماد.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضي 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بشأن ما تبلغ لمركز شرطة أبوحماد، يفيد مقتل «محمود. ص. ع» 34 عاما، نجار مسلح، والمقيم بإحدى قري المركز.

توصلت تحريات المباحث الجنائية، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 5 متهمين وهم: «أحمد. ع. ف» 25 عاما، سائق توك توك، و«محمود. م. ي» 21 عاما، منجد، و«رمضان. ع. ف» 35 عاما، سائق توك وك، و«عبدالرازق. ف. ع» 46 عاما، سائق ميكروباص، و«حسن. ج. ح» 32 عاما.

وتبين من التحريات وأقوال الشهود، أنه علي إثر نشوب مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه قبل إرتكاب الواقعة، وعندها أخبر المجني عليه زوجته بتلك المشاجرة عندما توجه لأحد المقاهي رفقة أحد أقرانه، ويوم الواقعة توجه المتهمين إلى مسكن المجني عليه مهددين الزوجة بقتل زوجها حال رؤيته، وبعدها بفترة وجيزة تلقت الزوجة اتصالا هاتفيًا مفاده قيام المتهمين بالتعدى على زوجها مستخدمين ما بحوزتهم من أسلحة بيضاء ، وجرى نقله إلى المستشفى ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث أن المتهمين قاموا بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على ارتكاب الواقعة، إثر خلاف قائم بينهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء «خنجر، شرم، جنزير»، وانتقلوا حيث أيقنوا مكان تواجد المجني عليه، وما أن شاهدوه انهالوا عليه ضربًا وطعنًا باستخدام ما بحوزتهم من أسلحة بيضاء محدثين ما به من إصابات، والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، قاصدين إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.