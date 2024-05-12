وكيل صحة سوهاج يتفقد المستشفى العام ويوجه بتخصيص وحدة حروق متكاملة

واصل الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، جولاته الميدانية لتفقد مستشفى سوهاج العام، رافقه خلالها الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي، وبحضور الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام، والدكتور هيثم محي الدين نائب مدير المستشفي.

يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم علي متابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة سوهاج، ودعم القيادة السياسية وسعيها الدائم لحصول المواطنين علي أفضل خدمة ممكنة، وبتوجيهات من الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

تفقد وكيل صحة سوهاج، قسم الإستقبال والطؤاري و استقبال الأطفال و وحدة العناية المركزة و أعمال التطوير الجاية، مشيدًا بانتظام العمل و تواجد الفريق الطبي و تقديم الخدمات الطبية للمواطنين

وعقد وكيل صحة سوهاج، اجتماع مصغر مع إدارة المستشفى لمناقشة عدد من المواضيع الهامة بشأن تطوير الخدمة الطبية و التوسع في تقديم الخدمات موجها بتخصص أحد المباني بالمستشفي لوحدة حروق متكاملة تضم وحدة عناية حروق و غرفة عمليات وقيم داخلي موجها الطب العلاجي بالإستعداد في تجهيز الكوادر البشرية للوحدة ، كما تابع أعمال التطوير الجارية و التشديد علي سرعة الإنتهاء منها