جامعة قناة السويس تنظم برنامج تدريبي عن الإنعاش القلبي الرئوي

نظمت جامعة قناة السويس، برنامج تدريبي للتوعية حول " الإنعاش القلبي الرئوي " وذلك بمعهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا، لتوعية نحو 25 مستفيد من طلبة الماجستير والدكتوراة بالمعهد بالإسماعيلية.

وأقيم البرنامج بالتعاون بين كلية الطب جامعة القناة و إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة، وبإشراف الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، والدكتورة عبير هجرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر حساني بربري عميد معهد الدراسات الأفروآسيوية، والدكتور سامح سعد وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسنين السعيد وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا، والدكتورة شهيرة عبد الله أحمد منسق برنامج الفرانكفونية بالمعهد .



وحاضر بالبرنامج الدكتورة نهال شكري إسماعيل مدرس مساعد طب الطوارئ بكلية الطب، والتي أكدت أن الإنعاش القلبي الرئوي يعد من أهم الاسعافات الأولية التى يجب تعلمها والتدرب عليها وفهم قواعدها فهى طوق النجاة في حالة توقف القلب عن ضخ الدم .

وقامت الدكتورة نهال شكري بالتدريب العملي على كيفية الافاقة والانعاش القلبي، مشيرة إلى أنها مجموعة من الاجراءات التي تتضمن تدليك القلب (الضغط على الصدر) والتنفس الاصطناعي، فهي تقنية تهدف إلى تعميم مؤقت للأكسيجين في الدم من أجل استعادة عمل الدورة الدموية ومنع الموت أو تلف الدماغ بسبب نقص الأكسجين.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية بضرورة وضع مصفوفة متميزة من الدورات التدريبية التي تسهم في خلق حالة وعي صحي بين أفراد المجتمع