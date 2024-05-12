السيسي: آل البيت وجدوا الأمن والأمان في مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المولى عزّ وجل أكرم مصر بزيارة آل بيت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مضيفا: «عندما بحثوا عن مكان للاستقرار فيه والاحتماء به، كانت وجهتهم مصر».

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره، أنّ آل البيت وجدوا في مصر الأمن والأمان الذي كانوا ينشدونه، وهذا من فضل الله على مصر»، وذلك حسبما نقلت «إكسترا نيوز».

الرئيس السيسي يشكر سلطان البهرة على تطوير مساجد آل البيت في مصر

وشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي سلطان البهرة على المساهمة في تطوير أضرحة ومساجد آل بيت رسول الله.

وقال الرئيس السيسي: «بشكرك وبكون سعيد وأنا بستقبل سلطان البهرة والوفد المرافق له، وفي كل مرة هيسعدني ألتقي بيكم.. أشكركم على اللي بتعملوه وكل الدعم هيكون موجود لإنجاح أي مشروعات أخرى»، ، وذلك حسبما نقلت «إكسترا نيوز».