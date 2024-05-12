الرئيس السيسي من مسجد السيدة زينب: لدينا خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت

وجه بتعويض المواطنين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التحية إلى السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، على ترميم مساجد وأضرحة آل البيت.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية



جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أعمال تجديد مسجد السيدة زينب .

وأكد الرئيس السيسي قائلاً: لدينا خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت، موجهاً الحكومة بتعويض المواطنين في محيط هذه المساجد تعويضًا جيدًا ليتم ترميم مساجد آل البيت بما يليق بها.

وكان الرئيس السيسي وصل قبل قليل إلى مسجد السيدة زينب وكان في استقباله مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، وعدد من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية.

ويحتل مسجد السيدة زينب مكانة كبيرة في قلوب المصريين، خاصة من مريدي آل البيت بزيارة المسجد، كدليل منهم على محبتهم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وآل بيته الكرام، ليكون درة تاج مساجد آل البيت بالقاهرة.

