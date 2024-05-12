الرئيس السيسي يصلي ركعتين تحية المسجد فور وصوله لافتتاح «السيدة زينب»

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي ركعتين تحية فور وصوله إلى مسجد السيدة زينب لافتتاحه، بعد انتهاء أعمال ترميمه وتجديده وذلك حسبما نقلت «إكسترا نيوز».

وكان الرئيس السيسي وصل قبل قليل إلى مسجد السيدة زينب وكان في استقباله مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، وعدد من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية.

ويحتل مسجد السيدة زينب مكانة كبيرة في قلوب المصريين، خاصة من مريدي آل البيت بزيارة المسجد، كدليل منهم على محبتهم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وآل بيته الكرام، ليكون درة تاج مساجد آل البيت بالقاهرة.