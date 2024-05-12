الأحد 12 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب بعد تجديده

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي


 

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسجد السيدة زينب بعد التجديد، وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية لمتابعيها بثًا مباشرًا لفاعليات الافتتاح.
 

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مسيرة ضخمة في واشنطن لوقف الإبادة الجماعية في غزة


يأتي ذلك بمشاركة عدد من القيادات السياسية والرموز الدينية، بعد الانتهاء من عملية التطوير التي شهدها المسجد ضمن خطة تطوير وتجديد مساجد آل بيت النبي صلي الله عليه وسلم.

ويحتل مسجد السيدة زينب مكانة كبيرة في قلوب المصريين، خاصة من مريدي آل البيت بزيارة المسجد، كدليل منهم على محبتهم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وآل بيته الكرام، ليكون درة تاج مساجد آل البيت بالقاهرة.

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