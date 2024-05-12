بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب بعد تجديده





يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسجد السيدة زينب بعد التجديد، وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية لمتابعيها بثًا مباشرًا لفاعليات الافتتاح.





يأتي ذلك بمشاركة عدد من القيادات السياسية والرموز الدينية، بعد الانتهاء من عملية التطوير التي شهدها المسجد ضمن خطة تطوير وتجديد مساجد آل بيت النبي صلي الله عليه وسلم.



ويحتل مسجد السيدة زينب مكانة كبيرة في قلوب المصريين، خاصة من مريدي آل البيت بزيارة المسجد، كدليل منهم على محبتهم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وآل بيته الكرام، ليكون درة تاج مساجد آل البيت بالقاهرة.