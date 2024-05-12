7 مليارات دولار حزمة دعم كورية لصناعة الرقائق

قال وزير المالية الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، إن كوريا الجنوبية تعد خططا لحزمة دعم لاستثمارات وأبحاث الرقائق تبلغ قيمتها أكثر من 10 تريليون وون (7.30 مليار دولار)، وذلك بعد أن وضعت نصب عينيها الفوز في "الحرب"، في صناعة أشباه الموصلات.



وقال وزير المالية تشوي سانج موك، إن الحكومة ستعلن قريبًا عن تفاصيل الحزمة التي تستهدف مواد الرقائق وصانعي المعدات والشركات غير المصنعة عبر سلسلة توريد أشباه الموصلات.



وأضافت وزارة المالية، في بيان أن البرنامج يمكن أن يشمل عروض قروض سياسية وإنشاء صندوق جديد تموله المؤسسات المالية الحكومية والخاصة.

كوريا الجنوبية

وتقوم كوريا الجنوبية أيضًا ببناء مجمع ضخم للرقائق في يونغين، جنوب عاصمتها سيول، والذي تصفه بأنه أكبر مجمع للتكنولوجيا الفائقة في العالم.

وتعهد الرئيس يون سوك يول ببذل كل الموارد الممكنة للفوز في "الحرب" في الرقائق، واعدا بمزايا ضريبية للاستثمارات.

من ناحية أخرى، التقي الاستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الوزير المفوض والقنصل العام للسفارة الكورية بالقاهرة تشوي بيونغ سون في مقر الوفد .

أكد الدكتور عبدالسند يمامة علي عمق العلاقات المصرية الكورية الجنوبية واضاف أن الوفديين وعموم المصريين معجبون بالتجربة الكورية خاصة الاقتصادية وكيف تحولت كوريا الجنوبية الي قوة اقتصادية كبري في العالم.

وأشار إلي أن الوفد هو أعرق الأحزاب المصرية وفي منطقة الشرق الأوسط ومر علي تأسيسه ١٠٠ عام .



وردا علي اعجاب القنصل الكوري بشعار الوفد الهلال والصليب قال الدكتور عبدالسند أننا في الوفد لا نعرف الفرق بين المسلم والمسيحي ونحن الحزب الوحيد الذي خصص صفحة كاملة للكنيسة المصرية بجريدة الوفد وجعلنا للأقباط كوتة معتبرة في كافة تشكيلات الحزب .



وقال تشوي بيونغ سون القنصل العام الكوري أنه أراد أن يحضر الي حزب الوفد الموقر الذي يسمع عنه دائما بمناسبة السنة الجديدة و تهنئة رئيس الوفد بهذه المناسبة .



واضاف أنه اعجب بشعار الوفد الهلال يحتضن الصليب عندما شاهده علي خطاب تعزية أرسلته لجنة العلاقات الخارجية للحزب باسم الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد للسفارة عندما وقع حادث في كوريا الجنوبية .





