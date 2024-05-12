تراجع أسعار الدواجن في الأسواق صباح اليوم الأحد

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق تراجعًا ملحوظًا اليوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 ، مجددًا، حيث سجل سعر الكليو نحو 75-77 جنيهًا في المزرعة في المتوسط بعد ما 105 جنيهات كأعلى سعر، وبعد 80-81 جنيها قبل أيام.

أسعار الدواجن اليوم

وهبط سعر الدواجن اليوم إلى ما بين 79 جنيها إلى 90 جنيها لدى المحلات للمستهلك، بعد أن تجاوزت الـ 130 جنيها ووصلت إلى 137 جنيها في أسواق بعض المناطق بتراجع نحو 60 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

فيما شهد سعر كرتونة البيض تراجعًا من نحو 185 إلى 120 جنيهًا.

سعر كرتونة الأحمر 115 جنيهًا في المزرعة، تباع للمستهلك بدءا من 120-135 جنيها بعد 185 أو يزيد كأعلى سعر بفارق 65 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض 110جنيهات.

تباع كرتونة الأبيض للمستهلك بدءا من 115 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 129 جنيهًا للمستهلك.

أسعار العلف

أما أسعار العلف فشهدت تراجعًا بنحو 7 آلاف جنيه للطن الذى وصل إلى 23 ألف جنيه نزولًا من سعر 30 ألف جنيه، بسبب توفر العلف بشكل كبير في السوق بعد الإفراجات المستمرة عن العلف، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وعدم وجود سعري صرف للدولار وتوحيد سعر الدولار مقابل الجنيه،

سعر كيلو الفراخ البيضاء:

يبدأ سعر كيلو الفراخ البيضاء من 75-77 جنيها في المزرعة، و79 وقد يصل إلى 90 جنيها للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ البلدي:

يبدأ سعر كيلو الفراخ البلدي من 125-140 جنيهًا للكيلو. أما الدواجن الساسو: 100 -110 جنيهًات للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء : 73 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.