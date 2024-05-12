وزارة الشباب والرياضة تشارك بمبادرة "توظيف مصر" في ملتقي الخريجين بالجيزة

شاركت وزاره الشباب والرياضة في ملتقي توظيف شباب الخريجين بالمعهد العالي للعلوم الإدارية بالجيزة من خلال مبادره توظيف مصر بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسه كير مصر بمشاركه أكثر من ٢٠ شركه من شركات القطاع الخاص.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن ملتقيات التوظيف تهدف إلى فتح آفاق جديدة وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك لنشر ثقافة العمل الحر في القطاع الخاص وفقا لرغبة كل شاب للعمل في المجال الذي برغب فيه وذلك بمشاركة العديد من الشركات العاملة في المجالات المختلفة، مثمناً المجهودات التي تبذلها الوزارة من خلال التعاون مع القطاع الخاص مما يسهم في توفير فرص عمل للشباب.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ سلسلة من الملتقيات داخل الجامعات والمعاهد للطلاب والخريجين لتقديم خدمات التوظيف والتدريب لهم، ودعمهم بالبرامج المؤهلة لسوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة لهم.





