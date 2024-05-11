“الأوقاف” تكشف تفاصيل قرار منع التصوير داخل المساجد

كشف الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل قرار الوزارة بمنع تصوير داخل المساجد، مشددًا على أن هذا القرار الذي تم إصداره واتخاذه من قبل وزارة الأوقاف اليوم يأتي لحفظ حرمة وقدسية المسجد وصون مشاعر أهالي المتوفى.

قرار وزارة الأوقاف

وأشار "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، اليوم السبت، إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار من قبل وزارة الأوقات، بعد ملاحظة تفشي ظاهرة التصوير بشكل مبالغ فيه في حالات الوفاة والجنازات والصلاة داخل المسجد، دون أن يكون هناك مراعاة لحرمة المكان أو خصوصية الحاضرين، منوهًا بأن الوزارة رصدت سلوكيات غير لائقة خلال مراسم الجنازات كالتصوير من زوايا غير مناسبة.

وتابع: "تم ملاحظة أنه يتم استخدام فلاشات الكاميرات بشكل مفرط مما أثار حفيظة الكثيرين وأضفى أجواءً من الضوضاء على بيئة يفترض أن تسودها الخشوع والوقار"، موضحًا أن قرار المنع لا يُعدّ اعتداءً على حرية أي شخص، ولكن هو قرار ضروري لضمان احترام حرمة المسجد.