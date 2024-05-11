السبت 11 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سلامة الغذاء تحذر: "الدواجن الفاسدة يتم فكها وإعادة طرحها في الأسواق"

الدواجن الفاسدة
الدواجن الفاسدة

كشفت الدكتور شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطرين، عن الطريقة التي يتم بها تسريب الفراخ الفاسدة، مشددة على أن طرق تسريب والتخلص من هذه الدواجن متعددة ، وأهم هذه الطرق هو إعادة تعبئة وتغليف الدواجن مرة أخرى من خلال كيس بلاستيكي جديد خاصة بمحازر مصرية والاستفادة من فرق السعر، ويتم بيعها بشكل التجزئة أو مقاطعات.

تحذير عاجلة من لجنة سلامة الغذاء

وأوضحت "زكي"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يتم تقطيع الفرخة وبيع كل جزء على حدى وتحمل أسماء شركات مصرية وهو مكسب كبير جدًا، ويتم الاستفادة من فرق السعر بين الفراخ المستوردة والمزارع، منوهة بأنه بخصوص الشاورما فهي لا تنصح على الإطلاق ومع دخول فصل الصيف أن يتم تناول الشاورما.

وتابعت رئيس لجنة سلامة الغذاء، : "سيخ الشاورما سيخ عمال يلف والناس بشتري منه.. هذا السيخ يكون مليء السالمونيلا"، موضحة أن عصارة في هذه الكمية الضخمة تؤدي لتكاثر السالمونيلا وهو يتسبب في إصابات بشبة تسمم أو تسمم طبقًا لحالة كل فرد.

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