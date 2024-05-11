تعرض 4 أشخاص للاصابة ، بإصابات متفرقة، جراء تصادم عدد من السيارات على طريق المحور، قبل هايبر وان بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم في 6 أكتوبر

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم عدد من السيارات على طريق المحور، بجوار كمين قبل هايبر وان بمنطقة أكتوبر في محافظة الجيزة.

وأسرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين من موقع الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، جراء التصادم وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وحررت مديرية أمن الجيزة، المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

محاكمة 4 متهمين قتلوا شخصا داخل محبسهم بسبب الخلاف على مكان النوم بشبرا الخيمة

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى،محاكمة 4 متهمين "بائع وعامل وبائع وقهوجي"، قتلوا شخصا داخل محبسهم بسبب الخلاف على مكان النوم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثانى من دور شهر يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع والنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص القضية رقم 26234 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4026 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "محمد أ م"، 25 سنة، بائع، و"مجدى ع ك"، 29 سنة، عاطل، و"خليفة أ خ"، 29 سنة، قهوجى، و"عصام ح ا"، 32 سنة، بائع، لأنهم فى يوم 12 / 10 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه محمد جلال الهادى محمد أبو سعيد، عمدًا إثر خلف استعر بينهم.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجنى عليه حتى تكالبوا عليه منهالين عليه ضربًا برأسه وبأنحاء جسده، وباغته الأول بأداة "أت وصفها"، على رأسه قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص "معلقة مسنونة كنصل"، دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.