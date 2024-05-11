محافظ شمال سيناء يشهد توزيع 4 تروسيكلات علي المستحقين

شهد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم السبت توزيع عدد 4 تروسيكلات على المستحقين مقدمة من مؤسسة حياة كريمة، وذلك في حضور كلا من الدكتور احمد يحيى المنسق العام للمؤسسة، والمهندس حميد لافى مدير مكتب شمال سيناء، واحمد ناجي منسق الحالات الانسانية.



واكد المحافظ أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتقديم الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية المستحقة، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأشار المحافظ إلي اهتمام الدولة المصرية بتقديم الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال مختلف المبادرات والبرامج التي يتم تنفيذها على أرض الواقع.



ولفت المحافظ إلى أن مؤسسة "حياة كريمة" تلعب دورًا هامًا في هذا المجال، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه الأسر، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم،حيث تساهم هذه المشروعات والبرامج في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شمال سيناء.