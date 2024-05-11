محلي قوص يناقش مشكلة ضعف وصول المياه بقرى حجازة

عقد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا ، اجتماعا موسعاً مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقوص لمناقشة مشكلة الانقطاع المتكرر لمياه الشرب عن بعض قري حجازة، وذلك في حضور هبة الفولي نائب رئيس المركز والمهندس محمد عبد المنعم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقوص، والمهندس احمد توفيق الخطيب مدير هندسة كهرباء قوص، فضلاً عن حضور مسئولي الوحدة المحلية لقروي حجازة.

واشار الدكتور قدري الشعيني في بداية اللقاء الي ان رئاسة الوحدة تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى متكرره تفيد بعدم وصول المياه النقية الي بعض المناطق بقروي حجازة خاصة المناطق الجبلية والتي تقع في اطراف محلي قوص.

ووجه رئيس المركز خلال اللقاء مسئولي شركة المياه بضرورة وضع حلول سريع وعاجلة لحل هذه المشكلة كونها تمس إحتياجات المواطنين الاساسية مؤكداً علي ضرورة توفير حلول جذرية لمعالجة مشكلة ضعف المياه وعدم وصولها بالمناطق المتضررة.

ومن جانبها اضافت هبه الفولي ان مسئولي الشركة بالتنسيق مع هندسة كهرباء قوص، قدموا مقترحا باستثناء فصل التيار الكهربائي عن مأخذ محطات المعرى والمسيد وحجازة قبلى وحجازة بحرى والعقب حتي يتسني وصول عمليات ضخ مياه الشرب النقية الي المناطق النائية والكائنة في نهايات الشبكات، مضيفة ان رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني اكد على ضرورة استخدام اسلوب المناوبة حتى لا يتم حرمان بعض المناطق في الوقت الذي تشهد فيه مناطق اخري وفرة في كميات المياه، كما تم التأكيد على مسئولي الشركة بضرورة مراجعة المحابس وغرف التحكم واجراء صيانة دورية لها.

من ناحية أخرى تفقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم السبت 11مايو 2024م سير وانضباط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023 لصفوف النقل السادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الثانوي التجاري بمدارس ابوتشت استهل وكيل التعليم جولته بتفقد امتحانات تلاميذ، الصف السادس الابتدائي بمدرسة ابوتشت الإبتدائية المشتركة اطمأن وكيل التعليم علي انتظام سير الامتحانات وتحفيق الانضباط الإداري ومطابقة ورقة الأسئلة لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من الوزارة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان ثم تفقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي التجاري بمدرسة ابوتشت الثانوية التجارية المنعقدة امتحانتها بمدرسة ابوتشت الإبتدائية المشتركة واحال وكيل التعليم المكلفين بأعمال امتحانات اللجنة نظرا لعدم تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لاعمال الامتحانات والإخلال بتنظيم اللجان وجلوس الطلاب داخل اللجنة رافق وكيل التعليم خلال جولته المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت و وائل محفوظ عضو العلاقات العامة والإعلام بالمديرية وعبدالرووف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء ومحمد الطحان مدير التعليم الثانوي وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ومحمد رفعت مدير التعليم الفني وحدادي صابر مسؤول الأمن.

شدد الدكتور محمد السيد علي تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لاعمال الامتحانات وتوقيع الملاحظين علي ورقة الأسئلة وتنفيذ كافة اجراءات الأمن والسلامة وتوفير المناخ المناسب للتلاميذ والطلاب أثناء تأدية الإمتحانات ومحاربة كافة طرق الغش لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ والطلاب.

وأوضح عبدالمنعم قاصد مدير عام الإدارة بأبوتشت ان تلاميذ الصف السادس الابتدائي البالغ عددهم 11461 تليمذا وتلميذة ادوا اليوم الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

بينما ادي طلاب الصف الأول التجاري البالغ عددهم 531 طالب وطالبة امتحان الفترة الاولي في مادة الجغرافيا بينما ادي طلاب الصف الثاني البالغ عددهم 719 الامتحان في مواد إدارة المشروعات والدعاية والاعلان وعلم النفس التجاري دون رصد اي شكاوي او مشكلات بغرفة عمليات الإدارة المتصلة بغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بقنا والمشكلة لمتابعة سير الامتحانات ولتذليل اي صعوبات او مشكلات تواجه العملية الامتحانية تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.