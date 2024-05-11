مرض خطير تسببه لدغات البعوض للرجال.. تفاصيل

كشف فريق من خبراء الصحة عن حالة رجل، عمره 72 عاما، عاش 17 عاما مع انتفاخ شديد في عضوه الذكري، فضلا عن تورم كيس الصفن والساق اليسرى.

وتبين أن المريض، الذي لم يذكر اسمه، مصاب بانتشار عدواني لديدان حية مجهرية تسمى Wuchereriabancrofti، تسبب التهابا مزمنا حول فخذه.

وأفاد تقرير الحالة، الذي نُشر في مجلة نيو إنغلاند الطبية، بأن الرجل عاش في سويسرا بعد انتقاله من زيمبابوي قبل 20 عاما، حيث تنتشر العدوى بشكل أكبر.

وتحدث العدوى بسبب لدغات البعوض، التي تنقل اليرقات إلى مجرى الدم. وبمجرد أن تفقس، تنتقل إلى الجهاز الليمفاوي (شبكة تصريف السوائل) ما يساهم في نقلها إلى مناطق أخرى من الجسم، بما في ذلك كيس الصفن، ثم تنضج وتتزاوج وتتكاثر.

وعالج أطباء مستشفى جامعة بازل في سويسرا، المريض باستخدام عقاقير مضادة للطفيليات، وفي غضون شهرين من تناول الأدوية، اختفت أعراضه تماما.

وتعد حالات العدوى بالدودة الطفيلية شائعة نسبيا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، بما في ذلك أجزاء من إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

وعادة، لا تسبب الديدان أي أعراض، ولكن تلف الجهاز اللمفاوي يؤدي (في بعض الحالات) إلى تراكم السوائل في الساقين، ما يؤدي إلى الوذمة اللمفية. وفي حالات تورم الأطراف بشكل كبير، يتم تشخيص إصابة المرضى بداء الفيل.

وعند الرجال، يمكن للديدان الطفيلية أن تؤدي إلى تورم في منطقة الأعضاء التناسلية.

يذكر أن هناك زهاء 100 مليون إصابة نشطة في جميع أنحاء العالم، ويعيش معظم المصابين جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا.