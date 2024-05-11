ريال مدريد يعثر على خليفة توني كروس

أكدت تقارير صحفية أسبانية ان ريال مدريد بدأ رحلة البحث عن خليفة مايسترو خط الوسط الالماني بالفريق الملكي توني كروس - 34 عاما - وان النادي الاسباني وجد بالفعل ضالته في نجم الماني اخر .

وقالت شبكة ESPN الاخبارية ان ريال مدريد وضع عينه على نجم بايرليفركوزن الالماني فلوريان فورتز احد نجوم البوندزليجا هذا العام تحت قيادة المدرب الاسباني تشافي الونسو وان النادي الملكي ينوي التعاقد مع فورتز نهاية موسم 2024 / 2025 .

واشارت شبكة ESPN ان ريال مدريد يفضل التعاقد مع فلوريان فورتز فورتز بعد عام واحد حيث يرغب مسئولي ريال مدريد في استمرار توني كروس لموسم اخر بعد اعلان النجم الالماني رغبته في انهاء مشواره الكروي بنهاية الموسم الحالي وانه لن يلعب لاي نادي اخر بعد انتهاء تعاقده مع ريال مدريد الا ان مسئولي الملكي يسعون لتغيير رأي توني كروس ومد تعاقده لموسم جديد .

واكد التقرير ان الموسم الاستثنائي الذي قدمه فلوريان فورتز جذب انظار العديد من الاندية الاوربية الكبري مثل الارسنال ومانشيستر سيتي و مانشيستر يونايتد الى جانب ريال مدريد الا ان فورتز يرغب في الاستمرار في بايرليفركوزن الموسم المقبل خاصة مع تأهل بايرليفركوزن للمشاركة في دوري أبطال اوربا الموسم المقبل وان كان هناك ناديا سينتقل اليه الموسم بعد القادم فهو نادي ريال مدريد حيث اكد التقرير ان الاعب من محبي ريال مدريد مع انتصارات ريال مدريد الكبيرة على مستوى القارة الاوربية لذلك فهو سيختار ريال مدريد للانتقال اليه مشيرة الى ان انتقال فلوريان فورتز الى ريال مدريد ربما يكلف النادي الاسباني 150 مليون يورو .