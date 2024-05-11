العكلوك : إجتماع كبار المسؤولين الإقتصادي والإجتماعي التحضيري للقمة ناقش خطة الحكومة الفلسطينية لتداعيات العدوان الإسرائيلي

قال مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك، إن إجتماع كبار المسؤولين للمجلس الإقتصادي والإجتماعي التحضيري للقمة العربية ناقش اليوم، خطة الإستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي على فلسطين وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، بحق شعبنا.

وأضاف العكلوك في تصريح له على هامش الإجتماعات التحضيرية، إن إجتماع كبار المسؤولين رفع مشروع قرار للمستوى الوزاري المختص وثم للقمة العربية التي ستعقد في المنامة الخميس المقبل والذي يدعو الدول والمنظمات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية للمساهمة في تمويل وتنفيذ الخطة والتي تشتمل على مرحلتين الأولى برامج تتعلق بالاستجابة الطارئة والإغاثة الشاملة والإنعاش المبكر، والمرحلة الثانية والتي سيتم العمل عليها في وقت لاحق فيما يتعلق بالإنعاش وإعادة الإعمار المبكر.

وأوضح مندوب فلسطين، إن الخطة تتناول الخسائر والأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني في القطاعات الصحية والإجتماعية والإقتصادية والبنية التحتية، ومراحل وبرامج الإغاثة والاستجابة العاجلة لحاجات الشعب الفلسطيني.