حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع

وزيرة الهجرة تشارك في قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني

السفيرة سها جندي تستقبل وزير الهجرة واللجوء اليوناني.. ويتفقان على استكمال الترتيب والتنسيق بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية

وزيرة الهجرة تشهد الاحتفال بمناسبة "يوم أوروبا" وتؤكد: التعاون المصري - الأوروبي نموذج للعلاقات الثنائية المُتميزة

على مدار أسبوع كامل، شهدت وزارة الهجرة نشاطا موسعا للوزيرة السفيرة سها جندي، وخلال السطور التالية، نستعرض النشاط الكامل للسيدة وزيرة الهجرة كما يلي:

1- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. ووجهت الوزيرة رسالة تهنئة للمصريين جميعا بالداخل والخارج بهذه المناسبة، مؤكدة أن هذه الأيام نتشارك الاحتفالات على أرض مصر الغالية في حالة من التلاحم والتكاتف بين أبناء الشعب الواحد، على نحو يعكس المحبة والأخوة التي تعرفها بلدنا الحبيبة على مدار تاريخها الطويل، معربة عن محبتها ومحبة مصر الشديدة للأبناء في الخارج، وأنهم في القلب حتى وإن بعدوا.

2- هنأت السفيرة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أبناء مصر في الخارج والداخل بمناسبة الاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع، متمنية أن ينعم على مصر دائما السلام والمحبة، فضلا عن تهنئة سيادتها لجموع المصريين في الخارج والداخل بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث أكدت سيادتها: "ستظل مصر بنسيجها الوطني المتماسك نموذجا للتسامح والوحدة جيلا بعد جيل.. وكل عام ومصر والمصريون بخير ومحبة وسلام".

3- أوفدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اللواء/ محمد برغوت، مساعد وزيرة الهجرة لشئون المقر، نيابة عنها، للمشاركة في احتفال الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد القيامة المجيد، والذي أقيم في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة في محافظة القاهرة، وذلك بدعوة من الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة في مصر. وقالت الوزيرة إن وزارة الهجرة ترسخ في نفوس الأجيال الشابة من المصريين بالخارج قيم التعايش والمواطنة، مؤكدة أن الترابط الوطني الذي تشهده مصر بكل أطيافها هو السد المنيع الذي يقف حائلا ضد أي مساع لزعزعة استقرار الوطن، وتبقى مصر دائما هي المحروسة تاريخا وحضارة.

4- كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن أن عدد المصريين المسجلين على منصة مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" لاستجلاب سيارات الركوب للاستخدام الشخصي دون رسوم جمركية، وصل إلى 589 ألفا و724 مصريا بالخارج، منذ إطلاق المبادرة، مشيرة إلى أنه منذ إطلاق مبادرة سيارات المصريين بالخارج، عملت الوزارة على إزالة كافة العقبات التي واجهتهم، كما أنها أتت بثمارها، مشيرة إلى أن إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين من المبادرة، بلغت مليار و976 مليونا و 737 ألفا و 388 دولارا، مبينة إجمالي التحويلات التي تمت تقدر بـ 799 مليونا و462 ألفا و490 دولارا حتى الآن.

5- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، نظيرها السيد/ ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني والوفد المرافق له، بهدف بحث سبل وأطر تعزيز التعاون المشترك في ملفات الهجرة والتدريب من أجل التوظيف، والاتفاق على محددات العلاقة المستقبلية بين الجانبين وأطر التعاون والعمل المشترك وتسريع وتيرة تنفيذ المستهدفات. واستعرضت الوزيرة جهود الوزارة في ملف التدريب من أجل التوظيف بالتعاون مع مختلف الدول؛ مشيرة إلى أهمية الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر واليونان بشأن العمالة الموسمية المصرية تمهيدا لإرسالهم إلى اليونان للعمل في قطاع الزراعة. واتفق الجانبان على استكمال الترتيب والتنسيق بشأن استراتيجيات ونظم اللجوء ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والترتيب لزيارة ثنائية في أقرب فرصة، إلى جانب بحث مختلف الأطر والفعاليات المرتبطة بالتعاون تحت مظلة المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور".

6- شهدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، احتفالية الاتحاد الأوروبي بمناسبة "يوم أوروبا"، والذي نظمه وفد الاتحاد الأوروبي، بحضور عدد من السادة الوزراء والسفير كريستيان بيرجر رئيس البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بالقاهرة. وأشارت الوزيرة إلى عمق العلاقات المصرية الأوروبية في العديد من قضايا التنمية المستدامة والتي تعدُ نموذجا للعلاقات الثنائية المُتميزة، معربة عن تهاني الحكومة المصرية، بهذه المناسبة والتي توافق التاسع من مايو من كل عام، وهو يوم يذكرنا بالسلام والوحدة.

7- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيدة/ نادية عز الدين ، من أعضاء الجالية المصرية في إيطاليا الناشطين في العمل الطوعي، للوقوف على آخر مستجدات أوضاع الجالية واحتياجاتهم. وأكدت الوزيرة أن المصريين بالخارج قوة متميزة يمكنها دعم صورة الدولة المصرية حول العالم، والتعريف بمنجزاتها. وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم العمل مع الجانب الإيطالي على إنشاء المركز المصري الإيطالي للوظائف والهجرة، ومن المقرر العمل على تدريب وتأهيل المصريين قبل السفر للعمل بالخارج، وتعريفهم بقوانين الدولة التي سيسافرون إليها، ومن بينهم المسافرون إلى إيطاليا والتي يترتب على عدم المعرفة بقوانينها الكثير من التحديات الخاصة بالحفاظ على النظام الاجتماعي للأسرة والأبناء.

8- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، م. صلاح الدين أيوب متخصص بمجال خدمات تكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت، وواحد من رموز العمل الطوعي بالجالية المصرية في الكويت، حيث تلقت وزيرة الهجرة، عددا من الطلبات لأبناء مصر بالكويت، حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية. وأوضحت الوزيرة أن وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارتي الدفاع والخارجية قد أطلقت مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج سواء الدراسين أو العاملين من الأعمار ما بين 18-30 عاما لتسوية موقفهم التجنيدي وكذا ممن تجاوزوا سن (30 عامًا)، كما استمعت إلى عدد من الإشكاليات التي تواجه الطلاب المصريين بالخارج في الالتحاق بالجامعات المصرية سواء الحكومية أو الأهلية والخاصة، حيث أكدت سيادتها أنها ستطرح كل ذلك على مجموعة العمل المشكلة داخل وزارة الهجرة لدراستها وطرحها على جهات الاختصاص.

9- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، د. عفاف عبد ربه، رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا الشمالية، للوقوف على آخر مستجدات أوضاع الجالية واحتياجاتهم، حيث تم استعراض بعض التحديات التي تواجه الجالية هناك وتحتاج إلى تحرك، وبعض حالات المصريين المقيمين في أيرلندا الشمالية وأسكتلندا، ممن يحتاجون إلى النظر فيما يتعلق بموقفهم التجنيدي. وتم الاتفاق على ضرورة موافاة وزارة الهجرة بالمزيد من التفاصيل الخاصة بهذه الحالات المشار إليها، وتعهدت الوزيرة بتشكيل مجموعة عمل من قبل الوزارة للنظر فيها جميعاً ودراستها للتنسيق واتخاذ اللازم، مؤكدة سيادتها أن وزارة الهجرة لن تتواني في أي جهود من شأنها تعزيز الانتماء في نفوس أبناء الوطن في الخارج، والحرص على بناء الثقة بينهم وبين الدولة المصرية.

10- في منشور لسيادتها على "فيسبوك"، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أنها حرصت على قضاء عيد القيامة المجيد في خدمة المصريين بالخارج والاحتفال معاهم بطريقة خاصة والإعلان عن تفاصيل وجهود وزارة الهجرة في عدد من الملفات والخدمات المقدمة للمصريين بالخارج مثل مبادرة سيارات المصريين بالخارج ومبادرة التسوية التجنيدية والتأمين على المصريين بالخارج وتخفيضات تذاكر الطيران والأوعية الادخارية في البنوك بالدولار وشراء وحدات سكنية وصندوق الطوارئ للمصريين بالخارج والتطبيق الإلكتروني، وذلك على الهواء مباشرة في مداخلات هاتفية في برامج "حضرة المواطن" للإعلامي سيد علي، و"آخر النهار" للإعلامي تامر أمين، و"على مسئوليتي" للإعلامي الأستاذ أحمد موسى.

11- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، حيث أشارت الوزيرة، في حديثها إلى أن مبادرة سيارات المصريين بالخارج ساهمت في زيادة التحويلات بالبنوك، كذلك الحصيلة الدولارية للمبادرة، بالإضافة إلى البدائل التي وفرتها الوزارة لاستفادة المصريين المقيمين فى دول نزاعات أو ممن يواجهون عوائق فى التحويل البنكي وقاموا بالتسجيل على التطبيق وذلك للمساواة بين الجميع، حيث تمت إتاحة الفرصة لمدة شهر من تاريخ انتهاء مبادرة سيارات المصريين فى الخارج، لمن سجلوا على التطبيق من المصريين المقيمين بتلك الدول.

12- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين عبر برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تحدثت فيها عن الحصيلة الدولارية لمبادرة سيارات المصريين في الخارج، فضلا عن المحفزات التي تقدمها الوزارة لكل أبناء مصر في الخارج ومدى الأولوية التي توليها القيادة السياسية لملف المصريين بالخارج.

13- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، عبر برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، كشفت فيها عن آخر التطورات والمستجدات بمبادرة المصريين في الخارج، وموافقة مجلس الوزراء بمنح شهر سماح للمتقدمين على التطبيق في مبادرة سيارات المصريين بالخارج، كذلك إجمالي الحصيلة الدولارية التي وصلت منها حتى الآن، والخدمات والمحفزات التي تقدمها الوزارة للمصريين في الخارج، ومدى اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئة، كذلك الخطط المستقبلية للوزارة الفترات المقبلة.

14- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري في برنامج "حال بلدنا" المذاع على محطة راديو 9090، حيث تحدثت سيادتها عن الدعم الكامل الذي تقدمه الوزارة للمصريين في الخارج، في مبادرة التسوية التجنيدية، وتوفيق أوضاعهم والتغلب على كافة التحديات التي تواجههم، بالإضافة إلى تفاصيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

15- أشادت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بإنجاز الطفلة المصرية "نورسين عمرو"، البالغة من العمر 9 سنوات، بعد وصولها إلى المركز الثالث على مستوى العالم في لعبة الشطرنج، فضلا عن احتلالها المركز الأول على إفريقيا تحت 10 سنوات، في سابقة هي الأولى فى تاريخ اللعبة في مصر، وقالت سيادتها: "بناتنا يا جماعة، شطارة، ذكاء، كمال وجمال.. ربنا يحمي".

16- نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة ما أعلنته وزارة الخارجية المصرية عن تخصيص وسائل تواصل لتلقي استفسارات المواطنين المصريين في الخارج على مدار الساعة بشأن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي بشكل نهائي، عبر تطبيق الواتساب من خلال رقم الهاتف 01557066757 2+ وعبر البريد الإلكتروني التالي ([email protected]).

17- احتفلت الصفحات الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، التابعة لوزارة الهجرة، بعيد شم النسيم وهنأت أبناء المصريين في الداخل والخارج بحلوله، كما استعرضت بالتفاصيل تاريخ هذا الاحتفال المصري القديم وأبرز الطقوس المرتبطة به لدى المصريين منذ القدم.

18- في إطار التواصل مع المصريين في الخارج وربطهم الدائم بالوطن وقناعتنا بدورهم الضارب في عمق جذور الوطن ومشاركتهم في التضحية من أجله بغض النظر عن إقامتهم خارجه، جددت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدعوة لأبناء مصر حول العالم إلى المشاركة في الاحتفاء بأبطال القوات المسلحة المصرية الذين شاركوا في الحروب المهمة التي خاضها الوطن وبذلوا الغالي والنفيس من أجل رفعته وتحقيق الانتصارات له، وذلك تحت شعار: "بطولات لا تُنسى.. حكايات يرويها المصريون بالخارج".