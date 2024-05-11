انتخاب الخشت عضوًا في مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

انتخبت الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عضوًا بمجلس أمناء التحالف في تشكيله الأول بعد انعقاد الجمعية العامة للمرة الأولى في تاريخ التحالف الوطني.

وتم انتخاب 21 عضوًا في مجلس الأمناء على أن يعين الرئيس عبدالفتاح السيسي 4 أعضاء ليكتمل مجلس الأمناء بتشكيله 25 عضوًا.

الخشت: جامعة القاهرة حاضرة كجزء من أعمال التحالف الوطني

ووجه الدكتور محمد الخشت، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والذي وضع الأسس الأولى للتحالف والتكامل بين المجتمع المدني لتعظيم الاستفادة من المؤسسات وتوسيع دائرة المستفيدين على مستوى جميع المحافظات في مصر، كما وجه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية لثقتهم بانتخابه كعضو في مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد الدكتور الخشت أن جامعة القاهرة كانت حاضرة كجزء من أعمال التحالف الوطني منذ إعلانه وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة، سواء من خلال القوافل الطبية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا أو من خلال القوافل التنموية الشاملة في المناطق النائية والحدودية، وتقديم الخدمات الصحية والتوعوية والتعليمية والمساعدات في توفير السلع الأساسية.

وشدد الدكتور الخشت على أن التحالف الوطني منذ إعلانه قدم الكثير من الأدوار المهمة في مساندة ودعم الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا.

وأشار الخشت إلى أنه على المستوى الداخلي نجحت منظمات التحالف بوصول مساعداتها لجميع الأسر الأكثر احتياجًا من خلال تكاتف جهود جميع المنظمات وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق أقصى استفادة وتوفير حياة كريمة لكل الأسر المحتاجة.

وأضاف الخشت، أنه على المستوى الخارجي فكان ومازال التحالف الوطني يمارس دوره الوطني في دعم الإخوة الأشقاء في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي بداية العدوان الإسرائيلي، وذلك بتوفير الشاحنات المحملة بكل احتياجات الأشقاء من سلع أساسية ومستلزمات طبية وغذائية لإيصالها لقطاع غزة، ليكون جزءا من جهود الدولة المصرية في إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.