السبت 11 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

سلطان عُمان يبدأ الاثنين زيارة دولة إلى الكويت

بوابة الوفد الإلكترونية

يبدأ سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق يوم الإثنين القادم زيارة دولة إلى الكويت، يلتقي خلالها أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وقال البلاط السلطاني العماني في بيان إن الزيارة تأتي ترسيخاً لعلاقات الأخوة الطيبة الممتدة بين سلطنة عُمان والكويت، وتعزيزاً لأوجه التعاون الثنائية القائمة بينهما.
وأشار البيان إلى أن الزيارة تأتي انطلاقاً من حرص قيادتي البلدين على كلّ ما من شأنه توطيد العلاقات الثنائية وتطويرها نحو آفاق أرحب لمستقبل أكثر ازدهاراً، ويُجري الزعيمان خلال الزيارة محادثات حول المجالات والجوانب الأخوية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الموضوعات التي تجسّد العمل الخليجي وتعزّز مسيرته في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.
ومطلع فبراير الماضي، زار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد سلطنة عُمان، وعقد محادثات مع السلطان هيثم بن طارق، حول العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، والتعاون المشترك. وتناولت المباحثات حينها، المساعي المبذولة لتعزيز الشراكة، ومساعي دعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وحضر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد حينها، افتتاح مصفاة الدقم، والصناعات البتروكيماوية.
وسبق أن زار سلطان عمان الكويت في شهر ديسمبر الماضي لتأدية واجب العزاء في وفاة أمير الكويت السابق الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح.

مواد متعلقة

"منح الجنسية المصرية للمستثمرين العرب والاجانب".. خطوة جديدة تمنحها مصر لدعم الاقتصاد

آخر مستجدات مبادرة السيارات.. رد فرق الوديعة لـ2474 طلبا للمصريين بالخارج و544 قيد الإجراءات

الجيش السوداني يكثف عملياته لتحرير مدينة ود مدني

بوريل: “عدة دول ستعترف بالدولة الفلسطينية في 21 مايو”

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: ندعم استرتيجية التنمية ورؤية مصر 2030

وزيرة الهجرة تشهد الاحتفال بمناسبة "يوم أوروبا".. صور

عملية "إيريني" تنفذ 8 زيارات على متن السفن

وزيرة الهجرة تبحث مع نظيرها اليوناني سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك
الجريدة الورقية