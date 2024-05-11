سلطان عُمان يبدأ الاثنين زيارة دولة إلى الكويت

يبدأ سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق يوم الإثنين القادم زيارة دولة إلى الكويت، يلتقي خلالها أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وقال البلاط السلطاني العماني في بيان إن الزيارة تأتي ترسيخاً لعلاقات الأخوة الطيبة الممتدة بين سلطنة عُمان والكويت، وتعزيزاً لأوجه التعاون الثنائية القائمة بينهما.

وأشار البيان إلى أن الزيارة تأتي انطلاقاً من حرص قيادتي البلدين على كلّ ما من شأنه توطيد العلاقات الثنائية وتطويرها نحو آفاق أرحب لمستقبل أكثر ازدهاراً، ويُجري الزعيمان خلال الزيارة محادثات حول المجالات والجوانب الأخوية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الموضوعات التي تجسّد العمل الخليجي وتعزّز مسيرته في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.

ومطلع فبراير الماضي، زار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد سلطنة عُمان، وعقد محادثات مع السلطان هيثم بن طارق، حول العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، والتعاون المشترك. وتناولت المباحثات حينها، المساعي المبذولة لتعزيز الشراكة، ومساعي دعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وحضر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد حينها، افتتاح مصفاة الدقم، والصناعات البتروكيماوية.

وسبق أن زار سلطان عمان الكويت في شهر ديسمبر الماضي لتأدية واجب العزاء في وفاة أمير الكويت السابق الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح.