السبت 11 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مستوطنات إصبع الجليل تحت التهديد وصافرات الإنذار لا تتوقف

بوابة الوفد الإلكترونية

دوت صفارات الإنذار في كريات شمونه وعدد من مستوطنات إصبع الجليل خشية تسلل طائرات مسيّرة.

وقالت وسائل عبرية: للمرة الثالثة صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات إصبع الجليل وصولاً إلى سهل الحولة خشية تسلل طائرات مسيّرة.

 

التطبيع مع إسرائيل 

وفي وقت سابق، أعلنت محكمة العدل الدولية أن ليبيا تقدمت بطلب الانضمام إلى جنوب أفريقيا في القضية التي أقامتها على إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وجاء إعلان "العدل الدولية" بعد يوم من إعلان المجلس الرئاسي الليبي، انضمام ليبيا إلى دولة جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية جراء حربها المستمرة على قطاع غزة.

وسعت إسرائيل للتطبيع مع ليبيا، لكن إثارة القضية في الشارع الليبي تسببت في إقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش من منصبها في وقت سابق.

 

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