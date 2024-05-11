وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، زيارة تفقدية استهدفت المرور على مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان بأبو حماد، للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضى بها، ومتابعة انتظام سير العمل، في حضور الدكتور محمد مصطفي مدير عام المستشفى، وذلك بالتنسيق والتواصل مع الدكتور منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

تفقد وكيل الوزارة، الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى العزازي، وقام بمناظرة خطوط السير الخاصة بالحالات النفسية بالعيادات الخارجية، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات المختلفة، وأثنى الدكتور هشام مسعود على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وعلى نظافة المستشفى، وناقش مع مدير المستشفى تعزيز سبل التعاون بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية والمستشفى، لخدمة المرضى المتواجدين حالياً، والبالغ عددهم ١٨٩ مريض منهم ١٣٧ نفسي منهم ١٢٥ رجال و١٢ سيدات، و٥٢ مريض إدمان.

وتابع وكيل الوزارة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، منها إنشاء مبنى جديد على مساحة ١٨٠م٢ تقريباً، لتقديم الخدمة لحالات التوحد والتشخيص المزدوج، بقوة ١٠٠ سرير، هذا بالإضافة إلى الأعمال الجارية لرفع كفاءة المبنى القديم بالمستشفى، بقدرة استيعابية ٣٨ سرير، بتكلفة تقديرية تصل إلى ١٢ مليون جنيه، كما تأكد من عمل المولد الكهربائي.

كما ناقش مع مدير المستشفى، احتياجات المستشفى من أعمال التطوير والموارد المالية المتاحة، وأعمال الصيانة الجارية بها.

وفي نهاية الزيارة،قدم مدير المستشفى درعاً تذكارياً لوكيل وزارة الصحة بالشرقية، تقديراً لجهوده المبذولة وبصماته الواضحة في تطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، ودعمه المستمر للفرق الطبية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتعاون وكلاء وزارة الصحة، الكامل مع كافة الجهات والمؤسسات الطبية التابعة للصحة، ومسئولياتهم المباشرة عن كافة المستشفيات بالمحافظة، وعرض احتياجاتهم المختلفة له، مؤكداً بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، وتسعى جاهدة في توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم في جميع التخصصات الطبية، منها حالات الإدمان والنفسية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن مستشفى العزازي النفسي يعد صرحاً طبياً فى مجال الصحة النفسية، والمستشفى الأولى للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمحافظات مصر بعد محافظة القاهرة، والتي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بافتتاحه في ٢٣ مايو ٢٠١٧، بتكلفة إنشائية بلغت حوالي ٤٠ مليون جنيه، وتم تجهيزها بتكلفة ٢٥ مليون جنيه، ليصل الإجمالي إلى ٦٥ مليون جنيه، والمستشفى مُقام على مساحة ٥ أفدنة، ويسع المستشفى إلى حوالي ٢٥٠ سرير لحالات الصحة النفسية والإدمان وتتكون من "مبنى للعيادات الخارجية، وآخر للإدارة، وعنابر للرجال والسيدات والأطفال والمراهقين، ومركز لعلاج الإدمان ومعامل، وملاعب رياضية وقاعات ترفيهية، ومسرح روماني (لتقديم فقرات فنية والعلاج عن طريق الفن) وقاعات تدريب ومكتبة للقراءة والمعرفة وتم إعدادها عن طريق بنك المعرفة، وكذلك مسجد وكافيتريا وحضانة للأطفال ومطبخ وصالة للطعام، ومبنى لسكن الأطباء"، ويعد هذا المستشفى من أفضل المستشفيات النفسية على مستوى الجمهورية وهو أول مستشفى نفسي وإدمان خارج القاهرة.