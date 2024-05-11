جولة تفقدية لوكيل صحة الفيوم بمستشفى طامية

قام الدكتورسامح العشماوي - وكيل وزارة الصحة بالفيوم يرافقه هالة احمد - مدير ادارة التمريض ومتولى سعد - مدير ادارة الشئون الادارية بالمديرية و الدكتور مروان دياب - عضو مكتب الدعم الفنى بالمرور على مستشفى طامية و وحدتين صحيتين بطامية و4 وحدات بسنورس .

بدأ الجولة بالمرور المفاجئ على مستشفى طامية وذلك فى حضور الدكتورة نشوى رحيم -مديرة المستشفى و ادارة طامية الصحية وقام والفريق المرافق بتفقد قسم قسطرة القلب وناقش مع الدكتور احمد نجيب -رئيس قسم قسطرة القلب وادارة المستشفى اللائحة الجديدة والتنسيق مع الجامعة من اجل اجراء العمليات الجراحية الكبرى ، كما قام بسؤال بعض المرضى عن الخدمة المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها.كما تفقد اقسام العناية و الحضانات والاطفال و النسا والتوليد والباطنة للاطمئنان على سير العمل .

بعد ذلك توجه والفريق الى المركز الطبى بطامية حيث كان يعقد اجتماع لاطباء التكليف الجدد قبل توزيعهم و بدء العمل بوحدات الرعاية الاولية , وبعدها قام بتفقد الاستقبال والطوارئ وعيادة الاسنان وغرفة التعقيم وتنظيم الاسرة و مبادرة فحص المقبلين على الزواج وقد اثنى على سير العمل بها و الاقبال عليها.

مكافأت مالية للمتميزين

و قام بالمرور على وحدة كفر محفوظ التابعة لادارة طامية الصحية حيث تفقد المعمل وتنظيم الاسرة والاسنان وقد اشاد بتواجد اطباء الاسنان وكذلك الصيادلة ،كما تفقد مكتب التطعيمات وامر بصرف مكافأة مالية للممرضة سحر صبحى عبد العزيز -ممرضة التطعيمات لكفاءتها العلمية.

بعد ذلك توجه الى وحدة دوار جبلة التابعة لادارة سنورس الصحية وتفقد فيها الصيدلية والاسنان وطب الاسرة و التطعيمات وغرفة الملفات وتنظيم الاسرة وامر بصرف مكافاة للممرضة شيماء محمد محمود -ممرضة تنظيم الاسرة.

وواصل المرور بوحدات سنورس حيث تفقد وحدة بنى عتمان وتفقد فيها التطعيمات والملفات والاستقبال ورعاية الامومة والطفولة والاسنان وامر بفحص سجلات الحضور والانصراف وتحويل المتغيبين دون اذن للتحقيق , بعد ذلك توجه الى وحدة جبلة اثناء النوباتجية وتفقد خلالها غرفة الملفات والاستقبال واثنى على نظافة الوحدة , وفى نهاية الجولة قام بالمرور على وحدة جرفس اثناء النوباتجية وتفقد الاستقبال وقام بفحص دفاتر الطوارئ واكد على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة للاطمئنان على سير العمل.

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