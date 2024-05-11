"هي تستطيع" تختتم ورشة عمل لتعليم "فنون الجلود"

اختتمت مؤسسة هي تستطيع للتنمية برئاسة الدكتورة«دعاء زهران »، ورشة عمل" تعليم فنون الجلود"، تناولت الورشه تعليم أنواع الجلود، الأدوات الأساسية، غرز متنوعة لخياطة الجلود"، بالإضافة إلى تعلم كيفية عمل "الشنط الكروس بأحجام مختلفة، رسم باترون، القص والخياطة، بطانة وفينش" وذلك بحضور عدد من السيدات من مختلف الأعمار.

عقدت الورشة تحت أشراف غادة المغازي مسؤل ملف الحرف اليدوية بالمؤسسة ، وقدمت الماده آمال محمد، مدربة الجلود علي مدار اسبوعين".

أكدت الدكتورة «دعاء زهران»، أن الورشة قدمت بشكل مجاني، شاملة كافة أدوات التدريب، وذلك في ضوء دعم وتعزيز مؤسسة هي تستطيع للتنمية للتمكين الاقتصادي للمرأة واكتشاف مواهب السيدات في تعلم العديد من الحرف اليدوية

المقدمة من مبادرة الست مستورة التي أطلقتها مؤسسة هي تستطيع للتنمية لمساعدتهم على بدء عملهم الخاص.

واوضحت «زهران»، أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، تتضمن محور التمكين الاقتصادى للمرأة والذي يستهدف زيادة نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل الى 35% ، لافتة الى أن المرأة المصرية نجحت في الوصول بمنتجاتها الحرفية عالية الجودة إلى العالمية.