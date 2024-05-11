صور.. مسجد وضريح السيدة زينب يستعد لاستقبال مريديه

السيدة زينب، أحد أهم أضرحة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في القاهرة، إذ يأتيه العشاق والمريدين ليس من مصر فقط بل من أرجاء العالم الإسلامي كافة، تقربًا للرسول الكريم وحبًا في آل بيته.

يعد السيدة زينب، من أكثر المساجد والأضرحة سكونًا لما يبعثه على النفس من راحة وهدوء نفسي، وهو الشعور الذي حُرم منه العشاق في السنوات القليلة الماضية الذي خضع فيها المسجد والضريح للتجديد.

ومن المقرر، أن يفتتح غدًا، مسجد وضريح السيدة زينب رسميًا لاستقبال محبيه والصلاة فيه وزيارة المقام الشريف.

وكانت وزارة الأوقاف، افتتحت المسجد يوم الجمعة الموافق 29 مارس الماضي، وأقيمت فيه أول صلاة جمعة بعد الغلق المؤقت، لتقام به بعد ذلك صلاة التراويح في رمضان الماضي.

مسجد السيدة زينب

معلومات عن مسجد السيدة زينب

السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وشقيقة الحسن والحسين بن علي رضي الله عنهما.

يقع مسجد السيدة زينب في الحي الذي حمل اسمه بمحافظة القاهرة.

وجاءت حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم، السيدة زينب، إلى مصر عام 61 هـ، واستقبل أهل المحروسة بترحاب شديد.

وهب والي مصر قصره للسيدة زينب حتى تقيم فيه، لكنها اكتفت بغرفة واحدة.

وبعد وفاتها تحولت غرفتها لضريح.

أوصت السيدة زينب بتحويل القصر إلى مسجد، وبالفعل تحول بعد وفاتها لمسجدها الشهير بالقاهرة.

مسجد السيدة زينب

مسجد السيدة زينب

مسجد السيدة زينب