تعليم القليوبية: لم نتلق أى شكاوى من أمتحانات اليوم

أوضحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، خلال متابعتها غرفة العمليات الرئيسية وتواصلها المستمر لحظة بلحظة مع غرف العمليات الفرعية في جميع الإدارات التعليمية، على أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام من جميع المشاركين فى العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة، ولم ترد أي شكوى بشأن الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

ووتابع أعمال الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية بحضور مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ورئيس غرفة العمليات الرئيسية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وشددت، على جميع مديرى الإدارات التعليمية على ضرورة توفير المناخ المناسب والصحي الآمن داخل اللجان الأمنحانية وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب على حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

وكذلك أعمال الكنترول والتي تتم بالمدارس، ووجهت بضرورة البدء فور انتهاء امتحان كل يوم في اعمال التصحيح، مع المراجعة والـتأكد من حصول كل طالب على حقه بالكامل.

وأكدت مدير المديرية، من خلال التواصل مع غرف العمليات الفرعية، عدم اصطحاب الطالب وجميع المشاركين في الامتحانات الهاتف المحمول نهائيا حتى وإن كان مغلقا لعدم إلغاء امتحان الطالب حرصًا على مصلحته.