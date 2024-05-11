هاسيندا باى الساحل الشمالى .. استعد لصيف مذهل

تعد قرية هاسيندا باى الساحل الشمالى الوجهة المثالية الأفضل لكل من يبحث عن مشروع سياحي مميز في منطقة جغرافية مثالية، فإذا كنت تفضل امتلاك منزل صيفي فريد من نوعه بتصميمات فاخرة وتود التعرف على أهم المعلومات حول القرية لا عليك سوى أن تتابع قراءة موضوعنا اليوم، استعد لصيف مذهل واحزم أمتعتك الآن وتعرف على الموقع الجغرافي والمساحة الإجمالية للمشروع وكيفية استغلالها .. تابع القراءة.



هاسيندا باى الساحل الشمالى

قامت شركة بالم هيلز للتطوير العقاري بالعمل على تشييد منتجع متكامل الخدمات يدعم الحياة الصحية التي حلمت بها، حيث أنها حرصت على اختيار مساحة مناسبة وتمكنت من استغلال المساحة بأفضل شكل ممكن، بحيث:

⦁ استمتع بعطلة صيفية مميزة برفقة عائلتك وأصدقائك في قرية هاسيندا باي فيليدج.

⦁ في قرية هاسيندا باي يمكنك أن تستمتع بالطبيعة الساحلية والمساحات الخضراء الشاسعة،

بالإضافة إلى البحيرات الكريستالية الصافية التي تجعل عطلتك مميزة وأكثر متعة.

⦁ يمتد مشروع هاسيندا باي الساحل الشمالي على مساحة 593 قدرها فدانًا (2.4 مليون متر مربع)

⦁ يعد تصميم قرية هاسيندا باي فريد من نوعه واستثنائي، مما سيجعلك تشعر وكأنك تعيش

في عالم رائع من الهدوء والراحة والصفاء، وبالتالي تجد أنها الوجهة المثالية لقضاء العطلات الصيفية.



وبهذا نكون قد تعرفنا على أولى المعلومات عن قرية هاسيندا باى الساحل الشمالى، وحان الوقت لننتقل إلى الفقرة التالية والتي سوف نتعرف من خلالها على الموقع الجغرافي للمشروع نظرًا لأهميته.



موقع قرية هاسيندا باي الساحل

تحرص شركة بالم هيلز للتطوير العقاري على العمل في أكثر المشاريع تميزًا في الساحل الشمالي، حيث أنها قامت بطرح مشروع هاسيندا باى الساحل الشمالى واختارت موقعًا مثاليًا يسهل الوصول منه إلى مجموعة من المواقع الرئيسية:

⦁ 25 دقيقة فقط تستطيع خلالها الوصول إلى مدينة العلمين الجديدة.

⦁ ولا تحتاج سوى قطع 265 كيلو مترًا فقط لتصل إلى القاهرة.

⦁ 15 دقيقة فقط يمكنك 15خلالها الوصول إلى مطار العلمين الدولي.

وإذا كنت ترغب في الوصول إلى مجموعة من أهم مشروعات بالم هيلز في الساحل الشمالي خلال وقت مثالي فنجد:

⦁ أنه يمكنك الوصول إلى قرية هاسيندا ويست خلال مدة زمنية قدرها 67 دقيقة فقط.

⦁ أما قرية هاسيندا وايت فتقع على بعد 23 دقيقة فقط.

وبالتعرف على أهم المعلومات حول مشروع هاسيندا باي، بهذا نكون قد وصلنا لختام موضوعنا اليوم وتعرفنا على هاسيندا باى الساحل الشمالى موضحين أهم التفاصيل المتعلقة بها، لكن يجب التأكيد على أن الأسعار الموضحة لدينا تتغير دائمًا وفقًا لتغيرات السوق العقاري ورؤية الشركة المالكة للمشروع أما إذا كنت ترغب في التعرف على المزيد من المعلومات حول هذا المشروع وآخر تحديث حول الأسعار بإمكانك القيام بالتواصل مع Nawy.

