لقاء ودى بين مدربى الزمالك ونهضة بركان

التقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان على هامش المؤتمر الصحفي الذي يسبق ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية .

وتبادلا الثنائي الحديث حول مباراة الغد بين الزمالك ونهضة بركان، وتمنى كل مدير فني التوفيق للآخر وتصافحا قبل أن يغادر كل منهما إلى مقر إقامة بعثة فريقه.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء غداً الأحد بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.