إيران تعلق على قيام سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة بتمزيق "ميثاق المنظمة"

وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تمزيق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، نسخة من ميثاق الأمم المتحدة بـ"الوقاحة على الطريقة الصهيونية".

وكتب كنعاني عبر حسابه على منصة "إكس": "الوقاحة تعني أن ميثاق الأمم المتحدة له قيمة طالما بقي أعضاء المنظمة صامتين أمام كل هذه الجرائم والوحشية".

وأضاف: "الوقاحة على الطريقة الصهيونية... بعد مقتل أكثر من 34 ألف امرأة وطفل ومواطن من الأبرياء الفلسطينيين خلال 7 أشهر، وجريمة حرب وانتهاك صارخ لقوانين ولوائح الحقوق الإنسانية الدولية والإبادة الجماعية، يتوقعون التشجيع من المجتمع الدولي؟".

وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، قد صعد يوم أمس الجمعة، إلى منصة الجمعية العامة في الأمم المتحدة، وقام بتمزيق "نسخة من ميثاق الأمم المتحدة" خلال جلسة التصويت على مشروع قرار عضوية فلسطين الكاملة في المنظمة.

وقام إردان، بوضع نسخة من ميثاق الأمم المتحدة في آلة تقطيع الورق، قبل أن تصوت الجمعية العامة على قرار العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يمزق ميثاق المنظمة

مزق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، ميثاق المنظمة الدولية من على منبرها، عقب مصادقة الأمم المتحدة على دولة فلسطين كعضو في المنظمة الدولية بعد أن كانت بصفة عضو مراقب.



وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تعديل وضع الفلسطينيين في المنظمة بأنه "جائزة لحماس"، بحسب بيان صادر عن مكتبه، الجمعة.

وقال كاتس: "القرار السخيف الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة يبرز التحيز الهيكلي للأمم المتحدة والأسباب التي جعلت المنظمة، تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تتحول إلى مؤسسة غير ذات صلة".

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الدولية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الدولية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن.

وحصد القرار الذي ينص على وجوب "انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة" مع منحهم حقوقا إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.

وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية الفلسطينيين بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الفلسطينيين مؤهلين لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.