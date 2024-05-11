الشباب والرياضة وUNFPA ومؤسسة اتجاه يواصلون تنفيذ أنشطة "أندية تمكين الشباب"

تواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ أنشطة برنامج" أندية السكان" لرفع الوعى بقضايا السكان من خلال جلسات "رياضي، فيلم قصير، وعرض مسرحي بعنوان "الشمندورة "حول موضوعات تنظيم الأسرة والعنف القائم على النوع الاجتماع و الصحة الانجابية وزواج الأطفال، وذلك ضمن قضايا السكان بأنشطة أندية السكان للفئة العمرية من سن (١٨-٣٥) بمراكز الشباب بمحافظات " السويس، بني سويف، الأقصر، دمياط، سوهاج، اسوان، الشرقية، البحر الأحمر، الفيوم، البحيرة، قنا".

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن أندية السكان في مراكز الشباب بالمحافظات تلعب دوراً كبيراً في تمثيل قضايا الوعي المجتمعي وتفاعل القيادة السياسية معه لتحقيق الأهداف المرجوة، موجهًا الشكر للشباب المصري على اهتمامه بقضايا الوعي داخل المجتمع، موضحا أن اهتمام الشباب من اهتمام الدولة لتحقيق وهم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.



